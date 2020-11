Des élèves albertains troquent leur salle de classe pour une ferme

Depuis près d'un an, le conseil scolaire de Rocky View offre à ses élèves d’aller à l’école sur une ferme. Le programme, simplement appelé « La Ferme », permet aux jeunes du secondaire de se familiariser avec le milieu agricole tout en continuant leur scolarité, et ce, sans jamais mettre le pied dans une salle de classe.

Mark Turner et Matt Chomistek sont les deux enseignants à l’origine du projet.

L'idée de créer ce nouveau programme leur est venue lorsqu’un parent a demandé au conseil scolaire de quoi aurait l’air l’école sur une ferme.

Au lieu d’une salle de classe traditionnelle, les élèves viennent à la ferme où ils suivent leurs cours de base tout en apprenant à construire, créer et entretenir une ferme de 60 700 mètres carrés qui comprend des animaux, des productions agricoles et éventuellement une serre , explique Matt Chomistek.

Matt Chomistek est l'un des deux instigateurs du projet. Photo : Radio-Canada

Le programme a débuté durant l'année scolaire 2019-2020. La Ferme est située au nord d’Airdrie, dans le sud de l'Alberta, et permet à une quarantaine d'élèves de 9e et 10e année d'apprendre les rudiments du travail agricole pendant toute l'année scolaire.

Le matin, on exécute nos tâches. On nourrit les animaux et on s’assure que la clôture est correcte. Ensuite, on fait nos travaux scolaires et on dîne en après-midi , raconte Brooklyn Malenchak, une des élèves choisis pour participer au programme cette année.

Si la météo le permet, on reste dehors pour travailler à la ferme. On s’assure que tout fonctionne bien et on pense à des manières d’améliorer la ferme , ajoute-t-elle.

Se connecter à la terre

Pour Mark Norregaard, apprendre sur une ferme permet de se sentir plus connecté à la nourriture et à la terre.

L’épicerie n’est pas un fournisseur de nourriture magique, [la nourriture] vient de quelque part. Elle vient d’animaux , dit-il.

Cela nous inculque une bonne éthique de travail. On apprend à élever des animaux en les traitant bien Mark Norregaard, élève

Selon Matt Chomistek, les élèves tirent beaucoup de fierté de leur travail à la ferme.

Ils apprennent mieux parce qu’on leur donne des responsabilités, des privilèges qu’ils prennent très au sérieux. Ça leur appartient , dit-il.

Carter Mitschke, qui fait également partie du programme, explique que le travail sur la ferme permet de réduire son stress.

On peut prendre une pause et aller travailler auprès des animaux , dit-il.

Selon certains élèves, les animaux permettent de réduire le stress. Photo : Radio-Canada

Améliorer ses résultats scolaires

Matt Chomistek croit également qu'étudier à la ferme peut permettre aux étudiants en difficulté d’améliorer leurs résultats scolaires.

Quand une personne ne comprend pas ou qu’elle est stressée parce qu’elle a de la difficulté et n’arrive pas à comprendre, on le voit dans son regard. [...] Ici les élèves peuvent aller faire une promenade près d’un ruisseau et quand ils reviennent, ils arrivent à comprendre , dit-il.

Ty Lastiwka en sait quelque chose. Le jeune homme affirme qu’il avait une moyenne d’environ 60 % avant d’intégrer le programme. Aujourd’hui, sa moyenne se situe autour de 75 %.

C’est génial pour moi parce que j’apprends mieux en faisant les choses. Je me suis beaucoup amélioré grâce à ce programme et j’en suis très reconnaissant , dit-il, coiffé de son chapeau de cowboy.

Ty Lastiwka affirme que ses résultats scolaires se sont améliorés depuis qu'il a intégré le programme. Photo : Radio-Canada

Pour Katie Freund, une autre élève, La Ferme est l’occasion de travailler en équipe et de développer sa capacité à résoudre des problèmes.

C’est agréable de voir des élèves de différents milieux travailler ensemble pour régler des problèmes. On se rend compte que c’est parfois la personne qui est la plus différente de soi qui a le plus à offrir , dit-elle en montrant un poulailler fabriqué par les élèves.

Matt Chomistek espère quant à lui que le programme permettra aux élèves de prendre connaissance des possibilités professionnelles qu’offre le milieu agricole.

On essaie de montrer aux élèves qu’ils peuvent travailler en technologie agricole, en production ou en distribution alimentaire. Il y a beaucoup de perspectives de carrières en agriculture , dit-il.

Les élèves qui veulent prendre part au programme en 2021-2022 peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 31 mars.

Avec les informations de Pamela Fieber