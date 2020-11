Marchés de Noël : Sherbrooke, Magog et Sutton annulent

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, et le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon, ont confirmé mercredi que les marchés de Noël pourront ouvrir.

Dans un communiqué, les ministres expliquent que la capacité d’accueil des marchés sera déterminée en fonction de l’espace disponible, de façon à ce qu'une distanciation de deux mètres soit respectée.

Le feu vert donné trop tard

Pour Heidi Vanha, la coordonnatrice de Tourisme Sutton, l'annonce de Québec est venue trop tard. Le marché de Noël avait déjà été annulé le 8 octobre.

Quand le gouvernement l'a annoncé cette semaine, ça ne nous donnait pas assez de temps pour l'organiser. Notre marché aurait été le 28 novembre. Ça nous donnait 13 ou 14 jours ce qui est à peu près impossible d'organiser un marché de cette ampleur-là. Cette année, on devait avoir 87 exposants , souligne-t-elle.

Pour les organisateurs, il était difficile de prévoir un marché, même savoir quelles seraient les consignes à respecter.

On ne savait pas à ce moment-là si on avait droit d'organiser des animations, des ateliers. On a beaucoup d'exposants qui offrent des produits agroalimentaires. On ne savait même pas si on avait droit de faire des dégustations. Il nous manquait beaucoup d'informations à ce niveau-là. , explique Josiane Noiseux d'Événements Faire valoir.

À Sutton, la déception demeure présente chez les commerçants. C'est le cas de du copropriétaire du Cafetier, Jean-François Trudel, qui profite habituellement de l'événement.

C'est sur que pour le village, c'est bon qu'il y ait une grande affluence pendant ces deux week-ends-là et pour un commerce comme le nôtre où c'est l'achalandage qui fait la différence dans une journée, ça fait une grosse différence pour nous , explique-t-il.

En l'absence du Marché de Noël, Tourisme Sutton présentera quelques initiatives pour favoriser l'achat local. Un panier de Noël composé de produits agroalimentaires de Sutton sera mis en vente.

Un mini-marché à Granby

La municipalité de Granby est parmi les rares à présenter malgré tout son marché de Noël.

Il se déroulera au centre Notre-Dame, les 28, 29 novembre, ainsi que les 5 et 6 décembre. Les visiteurs devront toutefois réserver leur place à l'avance et ils n'auront que 45 minutes pour faire le tour des exposants.

Avec les informations de Jean Arel