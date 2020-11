L’engouement pour l’achat local ne faiblit pas

L'atelier de Savons Milca roule à pleine capacité ces jours-ci. La propriétaire de la savonnerie artisanale, Miriam Bernier, n'a jamais eu autant de commandes. C'est que plusieurs ont découvert ses produits pendant la pandémie.

Par rapport aux mêmes mois l'an passé, je dirais qu'on a probablement 50 % de plus de demandes , explique-t-elle.

Miriam Bernier estime que l'engouement pour l'achat local y est pour beaucoup. L'entrepreneure peine d'ailleurs à répondre à la demande pour le temps des Fêtes.

Là, du fait de la très haute demande, je produis en constance. Toutes les semaines, je produis le maximum que je peux faire. Ça va être autour de 1000 à 2000 savons par semaine. Mais c'est sur qu'il faut que je leur laisse faire faire leur cure, d'un minimum de 4 à 6 semaines.

Les savons Milca d'une entreprise artisanale de Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

La petite entreprise a d'ailleurs une nouvelle vitrine depuis peu. La chaîne Simons a décidé de vendre ses produits sur son site web.

On s'attendait pas à ce que les commandes rentrent aussi vites, mais on fait de notre mieux, on veut être capable de servir tout le monde. Je pense que de leur côté, ils comprennent aussi qu'on est une entreprise artisanale , affirme Miriam Bernier.

Des entreprises sortent leur épingle du jeu

Selon l'économiste à l’UQTR Frédéric Laurin, la pandémie a permis à plusieurs entreprises de gagner en visibilité.

Avec le télétravail et avec des gens qui sont un peu au ralenti au niveau économique, on a plus de temps à passer sur l'Internet. On a plus de temps à découvrir de nouveaux produits, à découvrir de nouvelles boutiques. Frédéric Laurin, économiste à l'UQTR.

Il faut maintenant capitaliser sur ce qui distingue ces entreprises , estime l'expert, que ce soit la qualité supérieure d'un produit artisanal ou le service à la clientèle.

Le cinéma Le Tapis Rouge en mode solutions

Le cinéma Le Tapis Rouge de Trois-Rivières vit des heures difficiles depuis le début de la pandémie. Il doit faire face, comme toutes les salles de cinéma en zone rouge, à une deuxième fermeture forcée en quelques mois seulement.

Par contre, pas question pour les propriétaires de mettre la clé sous la porte.

Dans le but de soutenir l'entreprise, le propriétaire invite la population à se procurer des cartes-cadeaux du cinéma chaque samedi jusqu’à la réouverture. Celles-ci seront échangeables contre des billets lorsque les lieux seront ouverts.

Joël Côté, copropriétaire du cinéma Le Tapis rouge à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada / Jef Fortier

Les samedis, on va ouvrir la billetterie comme ça pour offrir l’opportunité d’avoir des cartes-cadeaux qui est un cadeau de Noël et un cadeau qui se donne à l’année 100 % local de notre entreprise qui est 100 % familiale. Donc c’était demandé, c’est une belle façon de dire aux gens qu’on va revenir. Quand? On ne le sait pas encore, mais ça viendra assurément bientôt , indique le copropriétaire, Joël Côté.

Des dizaines de cinéphiles se sont présentés pour cette première journée, selon M. Côté, pour répondre à cet appel lancé sur Facebook.

Par ailleurs, Le Tapis Rouge lance samedi sa plateforme de cinéma en ligne, pour permettre aux cinéphiles de louer des films qu'ils auraient pu voir en salle. Actuellement, six films sont à l'affiche.

D'après les informations de Catherine Bouchard et de Sébastien St-Onge.