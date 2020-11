À Saint-Pierre-Jolys, le musée se rénove et prépare une exposition sur son ancienne église

Masque sur le visage et outils à proximité, Sol Desharnais s’applique à la tâche. Décaper une surface ici, remplacer un plancher par là, vernir le bois d’une plinthe là-bas. On est en train de décaper toutes les années de vinyle, de contreplaqués, de tuiles et redonner sa beauté d’antan à la bâtisse , explique-t-il.

C’est une histoire de patrimoine, mais aussi d’héritage familial pour Sol Desharnais. Son grand-père, Arnaud Desharnais, et son père ont été de grands artisans du développement du musée de Saint-Pierre-Jolys. Pour lui, être dans cet édifice et le rénover, c’est leur rendre hommage.

Quand je suis ici, j’ai l’impression d’avoir mon grand-père et mon père derrière moi qui me regardent. Sol Desharnais, coordonnateur de projet au Musée Saint-Pierre-Jolys

Du côté de l'administration du musée de Saint-Pierre-Jolys, on est ravis que Sol Desharnais ait accepté de s’atteler à ces travaux de rénovation. Roland Gagné, le secrétaire financier du musée, parle d’une belle occasion. Il espère aussi pouvoir réunir plus de fonds pour continuer et terminer ces travaux à l’avenir. On n'a pas tous les fonds, mais on est à la recherche et nous appelons les gens à nous aider , précise-t-il.

Pour les petits musées comme nous, il nous faut un champion comme Sol pour mener à bien les projets. Roland Gagné, secrétaire financier, Musée Saint-Pierre-Jolys

Pour ce musée créé en 1970, il est aussi question de passer le relais à une génération plus jeune. C’est le temps de renouveler notre look et nos idées , confie Roland Gagné.

Faire revivre l’ancienne église

La deuxième phase du projet de Sol Desharnais est de créer une exposition sur le patrimoine de l’ancienne église de Saint-Pierre-Jolys. La destruction de cet édifice en 1981 a divisé la communauté. À l'époque, deux camps s'opposaient : le premier demandant la destruction de l'église pour la remplacer par une nouvelle correspondant davantage aux besoins et le deuxième préférant garder l'ancienne.

Pour Sol Desharnais, il est temps de faire renaître de leurs cendres les objets emblématiques qui existaient dans ce bâtiment. Il est d’ailleurs très fier d’avoir retrouvé les plans d’architectures originaux de l’église. Un appel est aussi lancé aux résidents qui détiendraient des objets de l’ancienne église et qui aimeraient les céder pour cette exposition.

Il y a beaucoup de gens qui ont déjà disparu et d’autres qui sont à la veille de disparaître donc beaucoup d’informations ont été conservés chez les gens et on aimerait les retrouver. Sol Desharnais, coordonnateur de projet au Musée Saint-Pierre-Jolys

Sol Desharnais a pu mettre la main sur les plans d'architecture originaux de l'ancienne église de Saint-Pierre-Jolys. Photo : Fournie / Sol Desharnais