Du personnel débordé et épuisé aux urgences de l'hôpital de Steinbach au Manitoba

Le personnel des urgences du Centre de santé régional Bethesda de Steinback au Manitoba est débordé et à désespérément besoin d'aide pour faire face au tsunami de patients atteints de la COVID-19 qui franchi les portes du service, selon une infirmière qui y travaille.

C'est complètement absolument écrasant , lance Sarah Neufeld dans un cri du coeur.

Ce n'est pas seulement la salle d'attente qui est pleine, c'est la salle d'attente et le service des urgences au complet qui débordent de patients très malades dont l'état se détériore parfois rapidement et qui ont besoin de beaucoup de soins individuels que nous ne pouvons pas donner... pas donner de façon sécuritaire. Sarah Neufeld, infirmière au service des urgences

Certains patients arrivant d'urgence à l'hôpital en ambulance doivent parfois rester à bord du véhicule pendant des heures dans l'aire d'arrivée sous la surveillance des ambulanciers avant qu'un lit soit disponible pour eux, explique Mme Neufeld.

Le personnel demande aux patients dont l'état de santé est un peu moins grave d'entrer pour subir une évaluation médicale par le personnel responsable du triage avant d'être renvoyé attendre à bord de leur véhicule dans le stationnement, et ce parfois pendant des heures, ajoute-t-elle.

Il y a des patients dans tous les coins disponibles, affirme celle qui a travaillé au Centre de santé régional Bethesda pour la majorité de ses 13 ans comme infirmière et qui est à son service des urgences depuis 2 ans et demi. Elle affirme n'avoir jamais rien vu de tel.

Une zone brûlante au coeur d'une zone chaude

Le centre régional de santé Bethesda est situé à Steinbach, une ville située au sud-est de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Justin Fraser

Le Centre de santé régional Bethesda reçoit tous les cas de COVID-19 de presque toute la région du sud-est du Manitoba, explique Sarah Neufeld. La région de l'Office régional Santé Sud compte environ 21 000 personnes. Cette région à un des plus hauts taux d'infection par habitant du Manitoba qui, elle, a le plus haut taux d'infection par habitant au Canada.

Une forte augmentation des patients atteints de COVID-19, le triage qui a lieu à bord de la voiture des patients parce que le service des urgences déborde, un effectif minimum et parfois en dessous du minimum : il faut plus de personnel immédiatement, dit la présidente du syndicat des infirmières du Manitoba (MNU), Darlene Jackson.

Elle ajoute que les infirmières disent que le réapprovisionnement des stocks et de l'équipement de protection personnel. Elles dénoncent de plus le manque de pompes à perfusion et de sièges d'aisance.

Des ambulanciers coincés

Les ambulanciers doivent s'occuper de leur patient jusqu'à ce qu'il puisse être remis aux soins du personnel hospitalier. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

La pénurie de lits oblige de plus en plus les ambulanciers à faire le pied de grue dans l'aire de débarquement avec leurs patients pendant du Centre de santé régional Bethesda pendant des heures, explique le président de l'Association des professionnels de la santé du Manitoba (MAHCP), Bob Moroz.

Chaque fois, c'est une ambulance et une équipe paramédicale qui sont hors service pour la durée de l'attente. Bob Moroz, président, MAHCP

Cela ajoute au stress du personnel ambulancier qui, de plus, à de la difficulté à trouver des centres de santé ou hôpitaux pour accueillir les patients qui ne souffrent pas de la COVID-19.

Des ambulanciers passent tout leur quart de travail qui peut parfois durer plus de 12 heures en raison de la demande, en équipement de protection personnel complet, dit M. Moroz. Le taux d'infection communautaire est tel, explique-t-il, qu'ils doivent agir comme si tous les patients qu'ils traitent ont la COVID-19.

Nos membres sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont stressés au-delà de l'acceptable et ils ont besoin d'une aide et d'un soutien qu'ils n'ont pas l'impression d'avoir. Bob Moroz, président, MAHCP

Rien d'anormal

Lanette Siragusa est l'infirmière en chef de Soins communs Manitoba. Photo : La Presse canadienne / John Woods

Ils sont certainement occupés , avoue l'infirmière en chef de Soins communs Manitoba, Lanette Siragusa. Il n'est pas inhabituel pour le personnel soignant de se rendre dans l'aire d'arrivée des ambulances pour y faire le triage des patients avant de les accueillir [au service des urgences] , a-t-elle soutenu lors d'une conférence de presse au sujet de la COVID-19 vendredi.

Les urgences ne sont pas seulement occupées à cause de la COVID-19, mais aussi à cause d'autres problèmes médicaux, a-t-elle ajouté.

Comme je le dis depuis la semaine dernière, la situation va s'intensifier et nous commençons tous à le sentir. Lanette Siragusa, infirmière en chef, Soins communs Manitoba

Une situation inquiétante

Cameron Friesen, le ministre de la Santé du Manitoba, et le médecin hygiéniste en chef, Brent Roussin. Photo : Radio-Canada / Tyson Koschik

Pour sa part, le ministre de la Santé du Manitoba, Cameron Friesen a qualifié la situation au Centre de santé régional de Bethesda d'inquiétante, disant qu'on lui avait indiqué tôt vendredi après-midi que des patients attendaient des heures pour obtenir un lit au service des urgences.

Les responsables sont au courant, c'est la raison pour laquelle nous avons des plans. Nous sommes donc en train d'élaborer des plans pour pouvoir répondre à l'impact de l'arrivée des patients à l'hôpital, a-t-il dit. Des plans sont en cours d'élaboration, bien sûr, pour utiliser au maximum la capacité de cet hôpital et toutes les capacités pour que tout le monde soit en sécurité.

Ils n'ont tout simplement pas idée de l'urgence de la situation

Sarah Neufeld ne blâme personne en particulier, mais son équipe a besoin d'aide et elle veut que le gouvernement et les Manitobains sachent qu'ils sont désespérés.

Je sors dans ma communauté et il ne savent pas l'urgence de la situation et à quel point c'est difficile pour nous , dit-elle.

Les décideurs responsables de la gestion de la pandémie devraient venir à Bethesda pour comprendre ce qui nous attend chaque jour, ajoute-t-elle en implorant les Manitobains de suivre les mesures sanitaires pour la sécurité de tous.

Ce que les gens peuvent faire c'est d'appuyer ceux qui sont sur le front de la guerre contre la COVID-19, explique-t-elle.

Ils peuvent... aimer au lieu de haïr. Il y a beaucoup de haine dans les médias sociaux en ce moment, comme vous l'avez probablement constaté vous même. Et ils peuvent porter leur masque et suivre les mesures sanitaires provinciales. Sarah Neufeld, infirmière au service des urgences

Avec les informations de Marina von Stackelberg  (Nouvelle fenêtre) et Aidan Geary  (Nouvelle fenêtre)