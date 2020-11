Kamala Harris est une source d'inspiration pour les Noires canadiennes

Le père de Mme Harris est né en Jamaïque, sa mère, en Inde. Kamala Harris est la première Noire et la première Asiatique à accéder à la vice-présidence.

Velma Morgan dirige Operation Black Vote, un organisme visant à faire élire plus de Noirs à tous les ordres de gouvernement. Elle a personnellement appuyé la nouvelle cheffe du Parti vert, Annamie Paul, lors de la récente course à la succession.

Les jeunes filles peuvent voir d'elles-mêmes la combinaison de ces deux femmes [Harris et Paul], dit-elle. La représentation est une question importante. On ne peut devenir ce qu'on ne voit pas.

L'avocate Leslyn Lewis a été la première femme issue d'une minorité visible à se présenter à la direction du Parti conservateur du Canada, lors de la course à la chefferie en août 2020. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Du côté opposé du spectre politique, une autre figure pourrait servir d'exemple. Leslyn Lewis, qui a terminé au troisième rang lors de la dernière course à la direction du Parti conservateur du Canada, a été choisie comme candidate dans une forteresse du parti, dans le sud de l'Ontario.

Ni Mme Lewis ni d'autres conservateurs émérites n'ont voulu discuter avec La Presse canadienne de l'influence que pourra avoir Mme Harris sur les aspirantes politiciennes.

L'importance de la représentation

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, le premier membre d'une minorité visible à diriger l'un des principaux partis fédéraux, avance que l'élection de Mme Harris encouragera la prochaine génération de Canadiennes à s'engager en politique et à présenter leur candidature.

Quiconque abat une barrière inspire les autres, souligne-t-il. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui ont abattu les barrières devant nous.

Jagmeet Singh est chef du Nouveau Parti démocratique depuis 2017 et député fédéral de Burnaby-Sud depuis 2019. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

M. Singh dit être heureux et fier de l'impact qu'il a eu sur les jeunes membres des minorités visibles lors de la dernière campagne électorale canadienne en novembre 2019.

Des jeunes viennent me voir pour me remercier de briguer le poste de premier ministre. Ils me disent qu'ils ont l'impression de pouvoir tout faire , relate-t-il.

Le député libéral de Hull–Aylmer, Greg Fergus, dirige le Caucus des parlementaires noirs. Selon lui, il est nécessaire d'élire plus de députés noirs à la Chambre des communes.

J'ai déjà été le seul député noir à la Chambre des communes. Et puis, il y a en eu deux. Nous sommes restés deux pendant plusieurs années, mais maintenant, nous sommes cinq. Greg Fergus, député libéral de Hull–Aylmer

Greg Fergus, député de Hull–Aylmer depuis 2015 Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Donner la chance aux Noirs

Même s'il y a un certain progrès, le nombre de députés noirs ne représente pas le poids démographique de la population noire au Canada. Selon les données du recensement de 2016, on comptait un peu moins de 1,2 million de Noirs au pays, soit 3,5 % de la population.

Mme Morgan dit que le Canada a besoin de plus de législateurs noirs. Son organisme offre des sessions de formation et des programmes de bourses pour encourager les jeunes Noirs à se présenter aux élections.

Nous leur donnons des instruments pour participer quelle que soit la façon dont ils veulent le faire, qu'ils veuillent se présenter ou simplement être des militants bénévoles , dit-elle.

Nous essayons de leur faire savoir que nous sommes là. Il y a peu d'élus noirs, mais on peut changer cela en amenant plus de gens dans le processus. Velma Morgan, présidente d’Operation Black Vote

Un héritage qui doit « démanteler des barrières »

Le député néo-démocrate de Hamilton-Centre, Matthew Green, se souvient d'avoir fêté l'élection de Barack Obama en 2008. Selon lui, l'objectif ne doit pas seulement être de mieux refléter la diversité canadienne. Il faut aussi se préoccuper de l'inclusion et de l'équité.

Élire des femmes ou des gens des minorités visibles ne sera important que si leur héritage permet de démanteler les barrières qu'ils ont dû affronter pour y parvenir.

M. Green juge que les riches hommes blancs sont encore favorisés par le système de façon disproportionnée. Même après avoir été le premier Afro-Canadien à siéger au conseil municipal de ma ville, j'ai fait l'objet de profilage racial.

Matthew Green, député néodémocrate d'Hamilton-Centre, en Ontario Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

M. Green apporte un bémol à l'élection de Kamala Harris. Il rappelle que celle-ci a déjà été procureure générale en Californie. À ce titre, elle faisait partie d'un système qui punissait plus facilement les Noirs, les hispanophones et les pauvres. Ce qui compte, juge-t-il, c'est de voir si elle parviendra à aider les communautés marginalisées à démanteler les barrières.

Proclamer que la diversité fait notre force peut cependant être trompeur, estime l'ancienne députée Celina Caesar-Chavannes.

Le fait de compter des gens des minorités visibles ou défendant des idées différentes au sein de notre organisation ou du système ne signifie rien si ces personnes se sentent exclues , dit-elle.