Des bleuets du Lac-Saint-Jean dans des produits beauté

La Jeannoise Amélie Fortin a les pieds dans les champs de bleuets depuis son enfance. Sa famille a fondé l’entreprise de congélation Bleuets Mistassini. Mais aujourd’hui, elle pousse l’expérience plus loin en utilisant le fruit pour produire crèmes, exfoliants, sérums et démaquillants.

Passionnée de cosmétique dès sa jeunesse, Amélie Fortin a eu l’idée de fabriquer des cosmétiques à base de bleuets.

Ici, c'est vraiment du bleuet sauvage qui est cultivé. Et le bleuet sauvage, comparativement au bleuet qu'on connaît plus, qui est en vente dans les épiceries, c'est un bleuet qui va contenir beaucoup plus d'antioxydants, qui va être beaucoup plus riche en fait , explique-t-elle.

Les produits de beauté sont à base de bleuets du Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada

La valorisation de l’achat local depuis le début de la pandémie a fait augmenter les ventes de 20 % de la jeune entrepreneure jeannoise.

Ça fait drôle à dire, mais oui la COVID a été un peu bénéfique pour nous, parce que, évidemment, on est une petite entreprise, une petite entreprise locale qui utilise des fruits locaux pour faire des produits locaux. Amélie Fortin, fondatrice de compagnie Ta peau, ton fruit

En plus de plusieurs points de vente aux quatre coins du Québec, Amélie Fortin rejoint une majorité de sa clientèle à travers les réseaux sociaux.

La jeune entrepreneure jeannoise place ses produits dans des boites. Photo : Radio-Canada

Cinq produits de l’entreprise Ta peau, Ton fruit ont été développés dans une usine à Montréal.

Amélie Fortin poursuit le développement de sa gamme de produits cosmétiques, elle souhaite éventuellement avoir son propre laboratoire basé au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Selon des informations de Romy Boutin St-Pierre.