L'Université Thompson Rivers convertit un bâtiment industriel en centre d'éducation

L'université a acheté un ancien bâtiment industriel situé près du campus et va dépenser environ 7 millions de dollars pour le rénover.

Abritant autrefois une entreprise de ginseng, l'espace est destiné non seulement à accueillir une garderie à but non lucratif, mais à être aussi le site du programme d'éducation de la petite enfance de TRUThompson Rivers University et de ses recherches affiliées.

La doyenne de l'éducation et du travail social de l'université, Airini, qui n'utilise pas de nom de famille, dit qu'elle ne connaît pas de configuration comparable au pays : C'est une expérience unique sur laquelle il est très difficile de ne pas avoir la chair de poule.

L'université a demandé à la Ville de Kamloops de modifier le zonage de la propriété pour la faire passer de l'industrie légère à l'éducation. C'est un espace industriel, mais qui va être rempli de l'industrie de la voix et de la créativité des petits , a déclaré Airini.