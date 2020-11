Appel à limiter la taille des classes dans la régie de la santé du Fraser

Dans une lettre publiée sur Twitter samedi matin, la présidente de la BCTFFédération des enseignants de la Colombie-Britannique , Teri Mooring, souligne que l'augmentation du nombre de cas préoccupe profondément les enseignants travaillant dans cette régie de la santé.

Avec la taille actuelle des classes, les enseignants trouvent pratiquement impossible de maintenir la distanciation physique dans les classes. Teri Mooring, présidente de la BCTF

Les cas de COVID-19 en Colombie-Britannique doublent tous les 13 jours, selon la dernière modélisation épidémiologique de la province. Les données montrent qu'au cours des deux dernières semaines, les cas ont été concentrés dans les régions couvertes par les régies de la santé de Vancouver Coastal et du Fraser.

Samedi dernier, les autorités sanitaires ont d’ailleurs annoncé de nouvelles restrictions concernant la COVID-19 spécifiques à ces deux régions sanitaires jusqu’au 23 novembre.

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, a déclaré que la modélisation montre que jusqu'à présent, les écoles n'ont pas été une source majeure de transmission, neuf écoles sur dix n'ayant pas été exposées. Il y a eu des expositions dans 261 des 1942 écoles de la Colombie-Britannique.

Mais la Dre Henry a déclaré que l'augmentation des cas, en particulier dans la région sanitaire du Fraser, met à rude épreuve la capacité de la province à effectuer une recherche rapide des contacts.

Avec notre augmentation rapide du nombre de COVID-19, cela a été mis en péril. La capacité de trouver tout le monde [...] a été sollicitée au maximum, et nous avons pris un peu de retard , a-t-elle déclaré jeudi.

Les enseignants aux premières lignes

Matt Westphal, président de l’Association des enseignants de Surrey, a déclaré que les retards sont remarqués par les enseignants de la régie de la santé du Fraser, qui se sentent désormais aux premières lignes de la COVID-19.

Hier encore, il y a eu une réunion au cours de laquelle on nous a dit qu'il y avait eu une certaine exposition le 30 octobre. Je ne sais pas ce que nous sommes censés faire avec ces informations , a déclaré M. Westphal vendredi, deux semaines après l'exposition.

Nous avons eu un enseignant à qui on a dit : 'Vous devriez vous autosurveiller pour les symptômes au cours de cette période de 14 jours', et ils ont reçu [cet avis] le tout dernier jour de la période. Et ce genre de chose cause vraiment des inquiétudes quant à la capacité de la régie de la santé du Fraser de faire face à un si grand nombre de cas.

Selon M. Westphal, les enseignants veulent garder les écoles ouvertes, mais il pense que l'approche régionale que la province a introduite pour des restrictions sur les rassemblements sociaux devrait également être mise en œuvre dans les écoles.

Je pense que nous avons dépassé le stade où nous pouvons avoir une solution universelle pour toutes les écoles de la province , a-t-il déclaré. Nous pensons que nous devons prendre du recul. Sinon, c'est comme si nous ignorions certaines des réalités sur le terrain.

Avec les informations de Michelle Ghoussoub et Jon Hernandez