« Il y a urgence d'agir », disent les syndiqués du secteur public en Estrie

L'événement a rassemblé des syndiqués du milieu de la santé, de l'éducation et d'organismes gouvernementaux dont les conventions collectives sont parfois échues depuis six mois.

Les manifestants veulent que les troupes caquistes accélèrent la cadence en vue de conclure de nouvelles ententes salariales.

Il n'y a plus de convention collective depuis trop longtemps, les négociations n'avancent pas. Le message est lancé à M. Legault, il y a urgence d'agir , affirme le président du conseil central de la CSN de l'Estrie, Denis Beaudin.

Nos services publics s'effritent, il faut améliorer les conditions de travail le plus rapidement possible pour améliorer l'attraction et la rétention de la main d'oeuvre.

Denis Beaudin, président du Conseil central de la CSN de l'Estrie