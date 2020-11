Découvrir Chicoutimi à travers des énigmes

Les participants ont reçu une série de photos qui représentent des lieux de Chicoutimi. Une fois l’emplacement trouvé, ils se rendent sur place et doivent répondre à des questions.

Des familles partent à l'assaut des lieux mystérieux. Photo : Radio-Canada

C'est plaisant, ça nous fait une activité. Normalement, on est dans la maison, on est chacun de notre bord ou on fait du bricolage. J'ai une adolescente et des enfants de six et neuf ans. C'est le fun, tout le monde a embarqué , se réjouit la participante Audrey Brassard.

La première édition de ce rallye d’un nouveau genre est un franc succès avec plus de 620 inscriptions.

C'est notre tout dernier événement qu'on a été capable de créer en pleine pandémie, en pleine zone rouge, explique le co-fondateur d'Évenement 2M, Martin Tremblay. Le flash, c'est d'être capable de faire bouger des centaines de familles, des milliers de personnes, mais en respect avec les contraintes de mesures sanitaires.

Les organisateurs planchent déjà sur des versions pour les arrondissements de La Baie et de Jonquière.

Selon un reportage d'Annie-Claude Brisson.