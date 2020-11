Deux accouchements en autant de jours pour les paramédics d'Ottawa

Dans un communiqué, le Service paramédic d'Ottawa explique avoir reçu un premier appel logé au 9-1-1 vendredi, peu après 17 h 00. Une femme disait avoir des contractions répétées et rapprochées, annonciateurs d'un accouchement imminent. Les ambulanciers ont été dépêchés chez elle et, en attendant leur arrivée, la préposée aux appels a donné des indications aux parents pour les poussées lors de contractions et ensuite pour les premiers instants après l'arrivée du nouveau-né.

Emma [le nom de la préposée, NDLR] est restée au téléphone avec les parents et leur a donné des instructions pour évaluer la couleur de la peau et la respiration de la nouveau-née jusqu’à ce que l’on entende un cri vigoureux. Elle leur a demandé de garder bébé au chaud, de la placer sur la poitrine de la maman et de pincer le cordon ombilical jusqu’à ce que les premiers paramédics arrivent et coupent le cordon. Service paramédic d'Ottawa par voie de communiqué

Le bébé, une fille, est venu au monde moins de dix minutes après l'appel des parents.

Le deuxième bébé, né samedi, était tout aussi pressé de voir le jour. La mère a appelé les services d'urgence à 11 h 48 et elle a accouché d'une petite fille à midi. Elle a obtenu les conseils de la même équipe, formée d'une préposée aux appels stagiaire et sa mentore en communications d’ambulances, en attendant l'arrivée des ambulanciers paramédicaux.

Les deux employées du Service paramédic d'Ottawa ont reçu des épinglettes en forme de cigogne pour souligner les accouchements.