L'IMQ recourt au virtuel pour recruter de nouveaux étudiants

La pandémie et les mesures sanitaires en vigueur ont poussé le Cégep de Rimouski et l'Institut maritime du Québec (IMQ) à organiser samedi leur première journée portes ouvertes de façon virtuelle. C’est donc derrière leur écran que les futurs étudiants ont pu en apprendre davantage sur les programmes qui s’offrent à eux.

La pandémie ne freine pas l’Institut maritime du Québec (IMQ) à Rimouski pour son recrutement de futurs étudiants, affirme la conseillère aux communications de l'établissement, Anne Bellerose.

Il ne faut pas que le recrutement arrête , indique Mme Bellerose. À l’Institut maritime, on a besoin de nos élèves. On vit une pénurie de main-d’œuvre dans le milieu maritime. Les compagnies attendent après nous d’avoir le plus d’élèves possible dans les murs de l’Institut .

Par la plateforme Zoom, les aspirants étudiants en ont appris davantage sur les métiers de la mer. Pour bien répondre aux questionnements des étudiants, l’ IMQInstitut maritime du Québec a fait appel à des étudiants-ambassadeurs lors de l’événement.

Stratégie pour contrer la pénurie de main-d’œuvre

Ariane Mainville et Leelou Turner, toutes les deux étudiantes en technique de génie mécanique de marine, ont prêté main-forte pour l'occasion. Elles souhaitent ainsi mettre en lumière le programme d’étude qu’elles ont choisi afin d’attirer de futurs étudiants de tous les horizons.

Leelou Turner (à gauche) et Ariane Mainville (à droite) sont toutes les deux étudiantes en technique de génie mécanique de marine. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Ariane Mainville est d'ailleurs la seule femme parmi les 20 étudiants de sa classe.

C’est bien d’apprendre que même si tu es une femme, tu es capable de faire un métier qui est prédisposé pour les hommes à la base, mais ça ne t’empêche pas de le faire pareil. Ariane Mainville, étudiante à l'Institut maritime du Québec

Pour sa part, Leelou Turner reconnaît que les métiers liés au secteur maritime peuvent paraître impressionnants . Elle recommande aussi aux étudiants présents à la rencontre virtuelle de ne pas se décourager devant la distance.

Je dirais qu’il ne faut pas avoir peur de la distance. Moi, je suis partie de Québec pour venir vivre à Rimouski. C’est quand même à trois heures de route de ma famille , explique-t-elle.

À 36 ans, Sébastien Parchet a décidé de retourner aux études pour faire une technique en navigation. Selon lui, la pandémie ne devrait pas être perçue comme un obstacle pour les futurs étudiants.

Âgé maintenant de 41 ans, Sébastien Parchet a changé de cap il y a quelques années pour amorcer une différente carrière à l'IMQ. Photo : Radio-Canada / Simon Turcotte

Des professeurs nous donnent beaucoup de soutien , mentionne-t-il. Il y a des professeurs qui sont vraiment dévoués, ils font des séances le dimanche ou le samedi soir pour nous aider. Ils sont super disponibles .

L’ IMQInstitut maritime du Québec est d’avis que cette première journée portes ouvertes virtuelle ne sera pas sa dernière : un deuxième événement du même type est déjà prévu à l’hiver.

L’événement virtuel a l'avantage de joindre facilement les étudiants des quatre coins de la province et ceux qui vivent à l’international.

Selon un reportage d’Isabelle Damphousse