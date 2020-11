Un nombre record de 308 nouveaux cas de COVID-19 enregistré en Saskatchewan

Les régions avec les plus hauts nombres de nouveaux cas sont Saskatoon (123) et les zones du centre-nord (30) et du nord-est (30).

Nous devons tous redoubler d’efforts pour nous protéger nous-mêmes et protéger les autres , a déclaré le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab.

Les autorités provinciales de la santé estiment que l'abrupte augmentation du nombre de cas peut partiellement être expliquée par une tempête de neige qui avait ralenti le dépistage en début de semaine.

Moins de gens se sont fait tester et il y a eu des retards dans le transport de nos échantillons provenant de régions éloignées jusqu’à nos laboratoires provinciaux , écrivent-elles dans leur communiqué publié samedi.

Ainsi, un nombre record de 3665 tests de dépistage ont été analysés dans la journée de vendredi, alors qu'à peine 1706 tests ont été analysés dans la journée de jeudi.

Le communiqué souligne néanmoins que la tendance du nombre quotidien de nouvelles infections est indiscutablement à la hausse.

Au total, depuis le début de la pandémie, 4820 Saskatchewanais ont attrapé la COVID-19. De ceux-ci, 29 en sont décédés et 1691 autres sont encore officiellement considérés comme des cas actifs. Parmi ces derniers, 57 personnes sont hospitalisées.

Répartition géographique des cas confirmés: Région de Saskatoon : 1360

Nord (Zones nord-ouest, centre-nord et nord-est) : 1031

Région de Regina : 703

Sud (Zones sud-ouest, centre-sud et sud-est) : 619

Extrême nord (Extrême-nord-ouest, central et extrême-nord-est) : 614

Centre (Zones centre-est et centre-ouest) : 473 L’origine de 20 cas est encore à l’étude.