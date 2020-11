Hausse de cas record en Chaudière-Appalaches : la COVID se répand dans les écoles

Le bond est majeur : 56 cas de plus que les 69 encore recensés vendredi.

La contamination atteint surtout les plus jeunes , explique la Dre Liliane Romero, directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches.

Il y a deux semaines encore, les milieux scolaires représentaient 5 % des foyers d’éclosion en Chaudière-Appalaches. Aujourd’hui, la proportion atteint 18 % - une hausse fulgurante, admet la Dre Romero.

Nous observons une augmentation importante de la contamination chez les gens âgés de 0 à 19 ans. On voit aussi apparaître un nouveau pic d’infections chez les 85 ans et plus.

Les entreprises demeurent le principal vecteur de la COVID dans la région : la moitié des éclosions s’y trouvent. Les milieux de soins en comptent plus du quart, soit 27 %.

Si la tendance à la hausse se maintient, le système de santé risque de craquer, explique la directrice de la santé publique régionale.

Notre capacité hospitalière est fragile. La situation, la semaine dernière, était contrôlée, mais le réseau demeure vulnérable. Dre Liliana Romero, directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches

Un dépistage massif dans la région

Chaudière-Appalaches a changé sa stratégie de dépistage ces dernières semaines. Désormais, dès qu’un cas apparaît dans une classe, l’ensemble des élèves subit un test.

La même logique s’applique dans les résidences pour personnes âgées.

Au Manoir Liverpool de Lévis, la COVID a refait son entrée. Un usager et un employé y seraient positifs, selon la Dre Romero : le CISSS a agi promptement et un effort de dépistage du 1er et du 3e étage est en cours, explique-t-elle.

Si on dépiste plus, on découvre plus de cas , résume-t-elle.

Un moral qui s'épuise au sein des équipes

Le nouveau record quotidien affecte toutefois le moral des troupes.

Le personnel, épuisé, discerne difficilement la fin de son combat.

Nous travaillons fort pour que nos équipes puissent se reposer, avoir au moins une fin de semaine, chaque semaine, explique la Dre Romero. Pour le moment, certaines personnes doivent travailler 12 heures par jour, parfois avec une seule journée de repos aux deux semaines, pour y arriver.

Elle précise que la santé publique de Chaudière-Appalaches recrute toujours… mais que les candidats ne se bousculent pas au portillon.