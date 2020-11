Haut-Karabakh : des Arméniens brûlent leurs maisons avant l'arrivée des Azerbaïdjanais

Alors que l'Arménie a reconnu samedi avoir perdu plus de 2300 soldats dans le conflit au Haut-Karabakh, théâtre de six semaines d'affrontements avec l'Azerbaïdjan, des habitants de cette région située dans le Petit Caucase préfèrent incendier leurs maisons que de les abandonner au voisin honni.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont signé en début de semaine, sous parrainage de Moscou,un accord de cessez-le-feu mettant fin au conflit. Au terme de ce texte, l'Azerbaïdjan reconquiert de larges territoires sous contrôle arménien depuis une première guerre au début des années 1990.

Et comme un symbole de ce revers humiliant, des Arméniens ont préféré brûler leur maison plutôt que de la voir tomber aux mains des forces azerbaïdjanaises, à la veille de leur arrivée prévue dans certaines zones.

Au cœur du Haut-Karabakh, le village de Charektar marque l'entrée de la région de Kalvajar, une étroite vallée serpentant le long de la rivière Tartar, au pied de hautes montagnes et de falaises à pic. Cette région fait partie du glacis protecteur formé par les forces arméniennes autour du Haut-Karabakh, dont une partie doit revenir à l'Azerbaïdjan selon les termes de l'accord de paix.

Charektar en est l'une des principales zones habitées, et sans doute plus de la moitié des maisons du village, pour beaucoup de modestes masures de paysans de montagnes, y ont été incendiées ces dernières 24 heures par leurs propriétaires sur le départ.

Les volutes de fumée s'élèvent dans le ciel d'automne de la vallée. Charektar brûle. Et à chaque fois, les mêmes scènes autour des logis en flammes. Des hommes en treillis militaires, de retour des lignes de front, embarquent tout ce qu'ils peuvent à bord d'antiques camions cahotants.

Une maison brûle dans un village, près de Kalvajar. Photo : afp via getty images / ALEXANDER NEMENOV

Demain, les soldats azerbaïdjanais seront là

Quand et comment vont arriver les forces azerbaïdjanaises? Nul ne le sait. Les autorités du Haut-Karabakh ont assuré que la route de Kalvajar, unique voie reliant l'enclave à l'Arménie, restera sous leur contrôle. Des soldats russes y circulent.

Sur cette même route, c'est la grande migration. La circulation est incessante vers la ville frontière arménienne de Vardenis, via le col de Sodits à 2700 mètres d'altitude. Tout ce qui est transportable à Kalvajar d'ici ce soir semble être en train d'être rapporté.

C'est le dernier jour, demain les soldats azerbaïdjanais seront là . La gorge serrée, un homme noue un vieux pull imbibé d'essence au bout d'une perche de bois, l'allume, et jette le tout sur le parquet, contemplant le spectacle de sa maison en feu. Les flammes lèchent déjà la charpente du toit de tôle qui peu à peu s'embrase. Pour être sûr qu'il ne restera que des cendres, l'infortuné propriétaire jette tisons et planches enflammées par chacune des fenêtres.

C'est ma maison, je ne peux pas la laisser aux Turcs , comme les Arméniens appellent souvent les Azerbaïdjanais.

Toute l'habitation a été vidée, il ne reste qu'une énorme baignoire à massage au milieu d'une chambre, dont le plastique commence à fondre sous la chaleur du brasier.

Tout le monde brûle sa maison aujourd'hui [...] On nous a donné jusqu'à minuit pour partir , lâche-t-il, avant de remonter dans son véhicule, sans un regard derrière lui, et de lancer tous des traîtres .

Conformément à l'accord de paix du 9 novembre 2020, les Arméniens vivant au Haut-Karabakh sont contraints de céder le territoire à l'Azerbaïdjan. Photo : Getty Images / Alex McBride

De lourdes pertes

Le lourd bilan de l’Arménie, qui a reconnu samedi avoir perdu plus de 2300 soldats, représente près du double des pertes précédemment annoncées par Erevan dans ce conflit, en plus de 50 civils arméniens tués depuis la reprise des hostilités avec Bakou, début septembre, pour le contrôle de cette enclave montagneuse du Caucase.

À l'heure actuelle, les corps de 2317 militaires tués, parmi lesquels des corps non identifiés, ont été pris en charge par le service d'examen médico-légal Alina Nikoghosian, porte-parole du ministère arménien de la Santé

Et selon la porte-parole, le processus d'échange des corps avec l'Azerbaïdjan ne fait que commencer. Les belligérants ne disposent pas pour le moment de chiffres définitifs , a-t-elle relevé.

L'Arménie a déclaré plus de 2000 combattants tués depuis le début des affrontements avec l'Azerbaïdjan. Photo : afp via getty images / KAREN MINASYAN

L'Azerbaïdjan pour sa part ne communique pas ses pertes militaires, rapportant simplement 93 civils tués par les bombardements arméniens.

Le président russe Vladimir Poutine avait affirmé de son côté vendredi que les combats au Haut-Karabakh avaient fait plus de 4000 victimes et 8000 blessés, ainsi que des dizaines de milliers de réfugiés.

Vendredi, les forces de maintien de la paix russes ont fait leur entrée à Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, et en contrôlaient les abords et la ligne de front toute proche. Au total, près de 2000 soldats de Moscou doivent être mobilisés avec des engins blindés et des véhicules spéciaux.