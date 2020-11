Nunavut : quatre nouveaux cas de COVID-19 à Arviat

Le Nunavut compte désormais huit cas de COVID-19 positifs, mais les personnes concernées sont en isolement et se portent bien, affirment les autorités sanitaires du territoire.

Quatre nouveaux cas proviennent de la localité d’Arviat. Vendredi, le médecin hygiéniste en chef, Michael Patterson, avait fait état d’un premier cas de coronavirus dans cette communauté lors d’une conférence de presse.

Arviat est la troisième localité touchée après Sanikiluaq et Rankin Inlet.

Selon les autorités samedi, 63 tests supplémentaires ont été effectués à Sanikiluaq et 22 ont été faits à Rankin Inlet. Les résultats sont négatifs.

Arviat est une communauté d'environ 2500 habitants située dans la région de Kivalliq, au Nunavut. Photo : Radio-Canada

Des procédures de traçage de contacts sont en cours dans les trois communautés pour empêcher la propagation du coronavirus.

Le territoire demande à la population de respecter les mesures sanitaires recommandées. Il s’agit notamment de bien se laver les mains, de limiter ses contacts et de maintenir une distance physique le plus possible.