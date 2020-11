Foyers d’aînés : « Privés de nourriture [...] et de soins de base »

Ces témoignages ont été présentés devant la commission d'enquête sur la COVID-19 dans les foyers de soins de longue durée à la mi-octobre. La transcription des travaux de la commission a été rendue publique cette semaine. Le foyer Orchard Villa se trouve à Pickering, en banlieue est de Toronto.

Les résidents d'Orchard Villa étaient entassés dans des chambres surpeuplées et se voyaient refuser l'accès à des traitements vitaux parce que l'établissement manquait à la fois de personnel et d'équipement, ont déclaré les membres de ces familles.

70 résidents de Orchard Villa sont décédés en raison de la COVID-19. 155 autres ont contracté la maladie. Selon les familles de ces aînés, les décès et de nombreuses infections auraient pu être évités si le foyer avait respecté les protocoles en place.

La réglementation actuelle indique que si un résident n'est pas nourri et hydraté, la famille doit être avertie. Mais cette réglementation n'a pas été respectée pendant le confinement , a déclaré Cathy Parkes, dont le père est mort du virus à Orchard Villa en avril.

Nous pensons que presque chaque décès aurait pu avoir une issue différente si les familles [...] avaient été informés et autorisés à envoyer les résidents à l'hôpital.

L'épidémie dans l'établissement de 233 lits a été déclarée en avril et s'est étendue jusqu'au début du mois de juin. Les Forces armées canadiennes ont inclus le foyer dans son rapport accablant.

Il a été constaté que les résidents de la maison étaient laissés pendant des heures dans des couches souillées, étaient nourris de force au point de s'étouffer - ce qui avait le potentiel d’entraîner la mort d'un résident - et étaient parfois mal attachés.

Les familles des résidents d'Orchard Villa ont lancé une proposition de recours collectif contre la société. Leurs allégations n’ont pas été prouvées devant un tribunal.

Mais dans leur témoignage devant la commission à la mi-octobre, qui s'est déroulée à huis clos, Mme Parkes et son groupe ont déclaré que la province peut exiger des changements qui empêcheraient de telles atrocités de se reproduire.

Les chambres semi-privées sont si exiguës que les meubles doivent souvent être déplacés pour permettre à un résident de sortir de la chambre dans son fauteuil roulant , a déclaré Mme Parkes.

Marie Tripp, dont la mère est morte à Orchard Villa en avril, a déclaré que de nombreux résidents infectés et mourants n'ont pas reçu d'oxygène parce que l'équipement de sauvetage n'était pas correctement entretenu. Un porte-parole de l'établissement a nié cette allégation.

Fred Cramer, dont la mère est également décédée de la COVID-19 en avril, moins d'un an après avoir emménagé dans l'établissement, a déclaré à la commission que le manque de personnel était à l’origine de bien des soucis.

Au début de la quarantaine, des membres du personnel d'Orchard Villa nous ont dit - à beaucoup d'entre nous - qu'il manquait de personnel [au foyer] et qu'il était donc incapable de s'occuper des résidents [adéquatement] , a-t-il déclaré.

C'était particulièrement vrai pendant les quarts de soir et de nuit. Nous étions conscients que les résidents étaient privés de nourriture, d'hydratation, de médicaments et de soins de base. Nous recommandons un plan standardisé pour les ratios personnel/résidents à l'intérieur et à l'extérieur d'une épidémie.

Orchard Villa est l'un des établissements de soins de longue durée de l'Ontario les plus durement touchés. Photo : Radio-Canada / Angelina King/CBC News

Les problèmes, les familles en conviennent, étaient antérieurs à la pandémie.

Carolin Wells, dont le père a emménagé à Orchard Villa le 5 novembre 2018, a déclaré qu'il y avait eu des signes immédiatement après son arrivée.

Le lendemain [de son arrivée], nous avons reçu un appel selon lequel il avait une lésion au bras. Il était tombé le jour de son admission. Le 15 novembre, il est tombé du lit et s'est cogné le coude droit. Le 27 novembre, il avait une déchirure de la peau sur la main droite. Il était dans la salle de télévision et a essayé de se lever , a-t-elle déclaré à la commission.

Elle a affirmé que les appels pour des blessures du genre ont continué pendant tout le temps qu'il a passé dans l'établissement, jusqu'à sa mort - en raison de la COVID-19 - en avril.

La société qui possède et gère Orchard Villa, Southbridge Care, a déclaré qu'elle s'engageait à fournir des soins de haute qualité aux résidents.

Le [manque de] personnel était un défi à Orchard Villa pendant la [première vague] , a déclaré Candace Chartier, de Southbridge Care. Pour nous préparer à la seconde vague et améliorer nos efforts de recrutement, nous avons engagé [...] un spécialiste des ressources humaines comme recruteur dédié.

Un représentant de Lakeridge Health, qui gère les hôpitaux de la région de Durham, a déclaré qu'Orchard Villa avait géré l’éclosion de COVID-19 entre ses murs pendant près de deux semaines avant d’avoir de l’aide d'une équipe de l'agence, fin avril.

Lakeridge Health a alors fourni des douzaines d'employés de première ligne pour améliorer les soins aux résidents, nettoyer les lieux en profondeur, faire de la prévention des infections et offrir de la formation au personnel.

La police régionale de Durham confirme enquêter sur les allégations concernant les activités de l'établissement. Elle n’avait pas de mise à jour à offrir sur l’état de l’enquête.

Certains membres des familles ont dit compatir avec les employés du foyer parce qu’elles avaient été mis dans une situation intenable par la direction du foyer.