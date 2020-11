Les travailleurs du secteur public de l'Est dénoncent l'inaction du gouvernement

La série d’actions se tient également dans d’autres régions du Québec sous la banderole de la CSNConfédération des syndicats nationaux , en appui aux employés de la fonction publique.

Le syndicat exige que le gouvernement agisse afin d’améliorer les conditions de travail et les salaires du personnel du réseau de la santé et des services sociaux, de celui de l’éducation et des organismes gouvernementaux.

À Rivière-du-Loup, les travailleurs ont tapissé samedi les parterres du centre hospitalier, du centre de services scolaire et du cégep avec des pancartes qui soulignent leurs revendications. Le groupe s’est également présenté devant le bureau du député caquiste Denis Tardif pour manifester leur mécontentement.

Par ailleurs, ils étaient une trentaine à Sept-Îles à participer à la clôture d’une vigie de 24 heures tenue tout près d’un édifice gouvernemental.

Les manifestants devant un établissement gouvernemental à Sept-Îles, samedi en début d'après-midi. Photo : Radio-Canada / Djavan Habel-Thurton

À Gaspé, une manifestation s'est tenue devant le centre hospitalier. Des travailleurs ont également été aperçus dans les rues de Matane.

Au Québec, près de 150 000 employés du gouvernement provincial, notamment dans les milieux de la santé et de l’éducation, sont sans convention collective depuis mars 2019.

La présidente du Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CCBSL) de la CSNConfédération des syndicats nationaux , Nancy Legendre est d’avis que le premier ministre reconnaît la surcharge du personnel, notamment dans le réseau de la santé, mais elle condamne la lenteur des négociations.

Toujours selon la présidente du CCBSL- CSNConfédération des syndicats nationaux , plus de 40 rencontres ont été organisées dans le cadre du renouvellement de la convention collective et il n’y aurait toujours pas d’avancées significatives .

Il est conscient du manque de ressources, de personnel et de la difficulté à recruter. Malheureusement, mon constat est que le gouvernement ne bouge pas , souligne-t-elle.

Pour Mme Legendre, trouver un terrain d’entente lors de la négociation de la convention collective ainsi que voir annoncer un investissement majeur viendraient consolider les effectifs en place et aideraient beaucoup dans la crise qu’on vit présentement , croit-elle.

Les gens sont tannés d’attendre, ils sont fatigués de voir que rien n’avance. […] On va aller passer un message, mais si ce n’est pas suffisant, on y retournera. Pour nous c’est clair, il faut que ça bouge. Nancy Legendre, présidente du CCBSL-CSN

Silence du côté du gouvernement

Contacté plus tôt samedi, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur a préféré ne pas émettre de commentaire sur les négociations en cours. Le secrétariat du Conseil du Trésor ainsi que le ministère de la Santé et des services sociaux n'ont pas donné suite aux appels de Radio-Canada.

Avec la collaboration de Djavan Habel-Thurton