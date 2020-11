Les passagers et exploitants d'autobus de fête s’exposent à des amendes

Les exploitants d'autobus de fête et de limousines devront régler une amende de 2000 $ s'ils enfreignent l'ordre de suspendre leurs activités dans les régions des régies de la santé Vancouver Coastal et du Fraser en Colombie-Britannique. Les passagers pourraient devoir payer 200 $ chacun.

C’est ce qu’a annoncé vendredi le ministre de la Sécurité publique, Mike Farnworth, dans un communiqué de presse.

Les amendes suivent l’annonce de nouvelles restrictions dans le Grand Vancouver par la médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry. Les régions couvertes par les régies de la santé du Fraser et de Vancouver Coastal sont au centre de la deuxième vague de la pandémie en Colombie-Britannique.

Les navettes et les petits bus peuvent encore transporter des passagers à destination et en provenance du travail, des réunions ou des rendez-vous médicaux, mais il est interdit aux véhicules comme les autobus de fête et les limousines d'emmener des personnes vers et depuis des événements sociaux.

Les personnes qui vivent dans les deux régions sanitaires touchées ont également reçu l'ordre de ne pas s'engager dans des interactions sociales en dehors de leur foyer immédiat. Les activités de conditionnement physique en groupe en salle ont aussi été temporairement interrompues jusqu'à ce que de nouveaux plans de sécurité contre la COVID-19 soient en place.