Manifestation des travailleurs du secteur public à Amos

L'événement qui se tient également dans d'autres régions du Québec à l'appel de la CSN. Ces rassemblements se veulent un appui aux travailleurs du secteur public qui sont en négociation pour le renouvellement de leurs conventions collectives.

Le syndicat exige l'améliorer des conditions de travail et des salaires du personnel du réseau de la santé et des services sociaux, de l'éducation et des organismes gouvernementaux.

Plus d'une centaine de personnes ont participé à cette manifestation à Amos.

Le président du Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue –Nord-du-Québec, Félix-Antoine Lafleur.

« Ce qu’on dit pis ce qui est la réalité du terrain c’est que les employés de l’État en ce moment sont sous-payés par rapport aux travailleurs et travailleuses qui effectuent les mêmes tâches dans le privé. La preuve étant que le gouvernement fait de plus en plus appel à de la main-d’œuvre indépendante qui est souvent mieux rémunérée que la main d’œuvre de l’État qui travaille dans le réseau »

Selon Félix-Antoine Lafleur, la mobilisation va se poursuivre pour faire aboutir les revendications des travailleurs.