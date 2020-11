La réunion, prévue à 15 h, se tiendra sur la plateforme de visioconférence Zoom.

Au cours de la rencontre numérique, le conseil d’administration va notamment être appelé à élire ses représentants. Comme plusieurs mandats de deux ans s’achèvent, trois postes sont disponibles. Un quatrième poste sera également libre après la démission d’un membre du CA à mi-parcours de mandat, précise l’organisme.

Suivez notre journaliste Étienne Ravary en direct de l’événement

Par ailleurs, les membres de la Société historique de la Saskatchewan vont aborder la question de la gouvernance du Centre des archives fransaskoises, une nouveauté qui a été inaugurée en novembre.

Une année de nouveautés

L’année 2020 aura été marquée par plusieurs enjeux pour l’organisme fransaskois, mais beaucoup de positif en ressort, note le directeur général, Alexandre Chartier.

Malgré la crise sanitaire, qui a ralenti le déroulement des activités au menu de la Société historique, Alexandre Chartier note tout de même l’inauguration du nouveau Centre des archives fransaskoises, ouvert en novembre comme un évènement historique pour la communauté francophone .

Il y a quand même eu de beaux évènements en 2020. La Journée du patrimoine est toujours un moment flamboyant. [...] Ce qui a été plus difficile, ç’a été au niveau scolaire, avec les activités offertes. On a dû les repenser, mais ça nous a permis de nous renouveler et de nous repenser différemment , explique Alexandre Chartier.

Le directeur général note aussi la décision d’offrir le télétravail dès septembre 2019, bien avant la crise. Une décision qui a permis à l’organisme d’amortir les effets de la crise sur les activités de l’organisme.