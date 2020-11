Manifestation en soutien aux travailleurs du secteur public à Gatineau

Le Conseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais ( CCSNOConseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais - CSNConfédération des syndicats nationaux ), qui a organisé l'événement dans la région, affirme dans un communiqué que les travailleurs du secteur public assurent les services à la population dans des conditions [qui sont] devenues extrêmement difficiles .

Le personnel du réseau de la santé et des services sociaux, de l’éducation et des organismes gouvernementaux en négociation pour renouveler leurs conventions collectives, demande au gouvernement du Québec de reconnaître l’ampleur de la crise sanitaire et faire des investissements significatifs pour y répondre.

Une centaine de personnes ont pris part à la manifestation à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Nafi Alibert

Les participants ont été invités à envoyer des messages par courriel ou encore sur les réseaux sociaux au ministre responsable de la région de l'Outaouais Mathieu Lacombe et au premier ministre François Legault afin de dénoncer la situation des employés du secteur public.

Nos services publics s’écroulent depuis trop longtemps. Aujourd’hui on voit l’étendue des dégâts et c’est toute la population qui en souffre soutient le président du CCSNOConseil central des syndicats nationaux de l’Outaouais - CSNConfédération des syndicats nationaux Alfonso Ibarra Ramirez par voie de communiqué.

La CSNConfédération des syndicats nationaux estime qu’il faut combler le manque de main d’œuvre pour améliorer les conditions de travail du réseau. Il faut améliorer les conditions de travail et de pratique en s’attaquant sérieusement à la surcharge de travail qui est devenue insoutenable lance M. Ibarra Ramirez.

À titre d'exemple, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) de l’Outaouais a introduit le temps complet obligatoire la semaine dernière en utilisant un arrêté ministériel. Une dizaine d’employés des hôpitaux de Hull et de Gatineau ont indiqué avoir l'intention de démissionner.

Alfonso Ibarra Ramirez, président du CCSNO-CSN (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Ça prend aussi de meilleurs salaires, des augmentations significatives, particulièrement pour celles et ceux qui gagnent le moins. Alfonso Ibarra Ramirez, président du CCSNO-CSN

M. Ibarra Ramirez soutient que la réponse du gouvernement face à la pandémie a de graves conséquences sur le réseau, comme des bris de service en santé et services sociaux et l'annulation d’interventions chirurgicales. À cela s’ajoutent les pressions sur le système d’éducation et les nombreuses fermetures de commerces et d’entreprises.

M. Legault l’a dit à maintes reprises que nous sommes arrivés dans cette crise avec des réseaux fragilisés, et c’est pourquoi il a dû, au cours des derniers mois, prendre des décisions qui, à leur tour, ébranlent l’ensemble du Québec , souligne-t-il.

Des travailleurs du secteur public de partout au Québec sont descendus dans les rues samedi pour réclamer plus d’investissements de la part du gouvernement provincial.

La Confédération des syndicats nationaux ( CSNConfédération des syndicats nationaux ) compte plus de 150 000 membres travaillant dans le secteur public au Québec.

Plus de détails à venir.