Des milliers de partisans pro-Trump manifestent à Washington

Un cortège véhiculant Donald Trump a traversé l’événement dans la matinée alors que le président se rendait à son terrain de golf à Sterling, en Virginie. Les partisans ont scandé USA! et Quatre ans de plus! à son passage.

Des groupuscules d’extrême droite, comme les Proud Boys, ont été aperçus parmi les participants, souvent non masqués et visiblement peu disposés à respecter les mesures sanitaires de lutte contre la COVID-19.

Nombre d'entre eux ont agité des drapeaux Trump 2020 . Certains brandissaient des pancartes sur lesquelles on pouvait lire Meilleur président de l'histoire ou encore Halte au vol , en dépit de l'absence du moindre élément concret accréditant l'hypothèse d'une fraude massive au profit de Joe Biden.

Le cortège du président américain Donald Trump passe devant des partisans lors d'un rassemblement de soutien à Washington, le 14 novembre 2020. Photo : afp via getty images / Mandel Ngan

Je veux montrer mon soutien au président pour ce qu’il a l’intention de faire , a partagé l’un des participants interrogés par Radio-Canada. Je suis à 100 % derrière lui. Il tient à la liberté et à la démocratie.

Une manifestante interrogée a défendu un recomptage des bulletins dans les 50 États de chaque comté . Les avocats de Donald Trump ont pourtant abandonné une action en justice visant à obtenir une révision de tous les bulletins de vote déposés le jour du scrutin en constatant que la marge de victoire pour la course à la présidence en Arizona ne pouvait pas être rattrapée par le clan Trump.

D’autres manifestants assument une rhétorique plus vindicative : Si cette élection n’est pas revérifiée, nous allons recourir à la violence, a menacé un homme tout en précisant, face à la caméra, qu’il n’est pas suprémaciste.

Des membres du groupe d'extrême droite Proud Boys défilent en soutien au président américain Donald Trump. Photo : Reuters / Jim Urquhart

Les organisateurs de l’événement ont donné plusieurs noms aux rassemblements prévus dont Million MAGA March , la marche pour Trump, ou encore Stop the steal [cessez le vol].

À l'extérieur du parcours, des électeurs anti-Trump ont brandi des pancartes rappelant aux contestataires Nous avons voté - Vous êtes virés .

306 grands électeurs pour Biden

Les résultats de tous les États ont désormais été annoncés par les grandes chaînes de télévision américaines. Joe Biden a remporté 306 grands électeurs, contre 232 pour le président sortant.

Un recomptage des votes doit avoir lieu en Géorgie, où l'écart est très faible entre les deux candidats, mais son issue ne changera rien au résultat final : Joe Biden dispose, quoi qu'il arrive dans cet État, des 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison-Blanche.

Donald Trump continue néanmoins à entretenir la confusion sur ses intentions. Il a semblé vendredi à deux doigts de reconnaître la victoire de son rival, avant de se reprendre in extremis.

Je pense que le temps nous dira quelle administration nous aurons, mais quoi qu'il se passe à l'avenir, qui sait, je peux vous dire que cette administration n'imposera pas de confinement , a-t-il déclaré.

Plusieurs agences fédérales ont frontalement contredit le président. L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis , ont affirmé dans un communiqué commun plusieurs autorités électorales locales et nationales, dont l'agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures (CISA), qui dépend du ministère de la Sécurité intérieure.

Il n'existe aucune preuve d'un système de vote ayant effacé, perdu ou changé des bulletins, ou ayant été piraté de quelque façon que ce soit .

Avec les informations de Louis Blouin