Scarborough : 112 résidents d’un foyer pour aînés ont la COVID-19

112 résidents et 60 membres du personnel ont contracté à COVID-19 dans un centre de soins de longue durée de Scarborough, selon la société qui possède et gère l'établissement.

L’entreprise qui gère Rockcliffe Care Community dans le quartier Scarborough de Toronto, Sienna Senior Living, a dévoilé ces chiffres vendredi.

Dans une mise à jour des données de COVID-19 sur son site web, la société indique que l'épidémie actuelle à la maison a commencé le 2 novembre. Le foyer compte 204 lits.

Pour Sienna, la priorité absolue est la santé et la sécurité des résidents et des membres de l'équipe - aujourd'hui plus que jamais , affirme la société dans un message sur son site web.

Nous sommes fiers du dévouement et du travail extraordinaire qui se déroule 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans nos résidences, et nous avons confiance dans nos processus et notre expertise collective pour gérer cette situation et jouer notre rôle en aidant à aplatir la courbe .

La résidence est située en face de l'hôpital général de Scarborough.