Deux concerts reportés pour l’Orchestre symphonique de Winnipeg

Avec l’entrée en vigueur des nouvelles restrictions sanitaires dans la province manitobaine, l’Orchestre symphonique de Winnipeg a préféré ne pas prendre de risques et remettre à plus tard deux spectacles prévus cette semaine.

Ce sont les spectacles Boston Pops et Made in Manitoba qui ont été reportés à une date indéterminée en raison des nouvelles restrictions mises en place le 12 novembre.

Selon la directrice générale de l’Orchestre, Trudy Schroeder, même si l'organisation aurait pu aller de l’avant avec un spectacle virtuel, elle a préféré ne pas courir de risques.

Avec le code rouge, c’est difficile juste pour les membres de l’orchestre. Même si c’était techniquement possible pour nous de présenter le spectacle virtuellement, nous avons décidé de reporter les deux concerts par précaution , dit-elle.

Ce genre de report n'est pas facile pour l’orchestre, alors que la saison 2020-21 s’annonce financièrement difficile. L’Orchestre s’y était préparé, alors que chaque concert est budgété à coût nul.

Financièrement, c’est une année difficile pour nous. On a planifié l’année sans compter sur le revenu à la billetterie pour combler le budget. Chaque concert doit couvrir ses coûts , précise Mme Schroeder.

La situation ne l’empêche pas d’être optimiste, alors qu’elle espère voir l’orchestre remonter prochainement sur scène pour des spectacles tant en présentiel que virtuels, comme il en a l’habitude depuis le début de la saison.