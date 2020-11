Les autorités demandent aux Canadiens de célébrer la Divali avec prudence

La Divali est l’une des fêtes les plus populaires dans l'Hindouisme. Les festivités de plusieurs jours, qui représentent l’occasion pour bien des familles de se réunir, symbolisent la victoire du bien et de la lumière sur les ténèbres.

Je sais que les célébrations seront un peu différentes cette année, à cause de la pandémie mondiale de COVID-19. Mais vous pouvez toujours célébrer avec votre famille et vos amis virtuellement pour allumer les diyas , indique le premier ministre Justin Trudeau, dans une vidéo publiée sur son compte Twitter.

Le chef du NPD, Jagmeet Singh, aussi dans une vidéo Twitter, demande aux Canadiens qui voudraient prendre part à la fête de rester à la maison.

Sur les réseaux sociaux, la docteure Theresa Tam a tenu à souligner la difficulté d’être loin de ses proches en cette période particulière, tout en demandant aux gens de célébrer virtuellement avant tout.

Les maires exhortent les résidents qui célèbrent la Divali de ne pas se rassembler avec des gens qui ne vivent pas sous le même toit qu’eux , peut-on lire dans un communiqué conjoint des maires des onze plus grandes municipalités de l’Ontario, incluant Toronto.

Des cas exemplaires

Certains artisans de la fête ont décidé de donner l’exemple et de prendre des précautions supplémentaires.

C’est le cas de Vishal Ram, le propriétaire du restaurant A1 Sweet à Oakville en Ontario.

On a normalement une tente devant le restaurant. On a décidé de ne pas le faire cette année parce qu’on était inquiets pour la sécurité de nos employés et de nos clients , explique M. Ram.

D’autres commerçants voient une augmentation de leurs ventes en ligne. Pas loin du restaurant A1 Sweet, à la boutique Al-Karam, on s’empresse de finaliser les commandes de desserts traditionnels qui seront livrés pour la Divali.

C’est un petit cadeau que les gens peuvent s’envoyer sans avoir à se voir en personne et qui leur permet de célébrer ensemble , explique la gérante du magasin, Anum Butt.

Dans d’autres régions du Canada également, la fête des Lumières est célébrée différemment cette année.