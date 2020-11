La fête des Lumières commence sans les foules à Winnipeg

Les communautés sikhes, hindoues et jaïnistes de Winnipeg se préparent à fêter Diwali, surnommée la fête des Lumières, avec des cérémonies religieuses en ligne et de petits soupers de famille, cette année, plutôt qu’avec les traditionnels grands rassemblements.

Diwali est un festival de cinq jours qui donne typiquement lieu à des rassemblements de plus de 5000 personnes à Winnipeg, selon le président du Temple et centre culturel hindous du Manitoba, Dinesh Sharma. Dès samedi, les festivaliers auraient habituellement commencé à échanger des friandises et d’autres cadeaux et à se rassembler pour regarder les feux d’artifice.

Cette année, toutefois, ce ne sera pas possible. Dans un effort pour dompter la flambée de cas de covid-19, le gouvernement manitobain a interdit les rassemblements de plus de cinq personnes. Tous les rassemblements culturels et religieux sont également prohibés.

C’est difficile, parce que nous sommes habitués à ces choses, mais maintenant, après huit mois [de pandémie], les gens sont inquiets. Leur vie est plus importante. Nous pourrons célébrer Diwali l’an prochain aussi , explique Dinesh Sharma.

Sky Rajput, un Winnipegois de 25 ans, compte célébrer avec un petit souper en compagnie de sa famille immédiate, samedi. Ce sera la première fois qu’il se privera des feux d’artifice et des traditionnels échanges de friandises.

Ça me rend triste de ne pas pouvoir célébrer mon propre festival, mais si on commence à se rassembler, on ne pourra pas arrêter la propagation du virus, pas vrai ? , commente-t-il.

Diwali se célèbre habituellement avec des feux d'artifice, des décorations et des fêtes qui peuvent rassemblet des milliers de personnes. Photo : Radio-Canada

Shiv Prasad Shastri, un prêtre du Hindu Dharmik Sabha Temple du Manitoba, exhorte les gens à respecter les règles de santé publique et rester chez eux. Il explique que son temple organise une cérémonie en ligne, où il allumera les lampes à l’huile et offrira des prières, comme le veut la tradition, pour éclairer ce qu’il y a de positif dans nos vies .

Les temps sont durs ces jours-ci, mais bientôt, ils seront plus positifs. Ça va arriver , affirme-t-il.

D'après les informations de Peggy Lam