Début des réservations dans les parcs nationaux de la SEPAQ

Les réservations ont débuté samedi à 8h pour les emplacements de camping et les unités prêt-à-camper des parcs nationaux de la Société des établissements de plein air du Québec, la SEPAQ.

La SEPAQ estime que les réservations sont plus tardives cette année en raison de la pandémie de la COVID-19. Elles se font normalement au printemps.

On s’attend quand même à une grande affluence, d’autant plus qu’on ne sait pas encore de quoi l’avenir va être fait, en ce qui concerne la pandémie et aux règles qui vont être en place. Simon Boivin, responsable des relations avec les médias, SEPAQ

Y a beaucoup de gens qui ont fréquenté nos établissements cet été. Les mois de juillet et d’août ont été exceptionnels en termes de fréquentation. On s’attend quand même à ce qu’il ait un certain engouement pour les réservations camping et prêt-à-camper dans les parcs nationaux, pour l’été prochain , ajoute Simon Boivin.

Passerelle suspendue, Parc national d'Aiguebelle Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

En ligne, une salle d’attente virtuelle est mise en place afin de donner un accès équitable à tous les visiteurs.