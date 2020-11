Plus d'un demi-million de dollars pour le patrimoine de l’Abitibi-Témiscamingue

Québec octroie une enveloppe financière de 675 000 $ pour aider la MRC de Témiscamingue et la ville de Val-d’Or à restaurer, protéger et mettre en valeur leur patrimoine immobilier.

Pour la Ville de Val-d’Or, c’est son budget consacré à la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée qui sera bonifié pour atteindre 225 000 $ sur 3 ans. Il s'agit du site patrimonial du Village-Minier-de-Bourlamaque.

La MRC de Témiscamingue aura 450 000 $ sur 3 ans pour les bâtiments patrimoniaux municipaux.

Plusieurs bâtiments patrimoniaux sont déjà identifiés et pourront bénéficier de cette aide financière comme le Domaine Breen à Saint-Bruno-de-Guigues et l’école centrale à Angliers.

Mais l’inventaire patrimonial se poursuit et d’autres immeubles patrimoniaux municipaux pourront bénéficier de cet argent explique la préfète Claire Bolduc.

Ça permet de recenser les immeubles à potentiel, ça permet de les mettre en valeur, ça permet de les offrir aux regards du public, de partager un pan de notre histoire témiscamienne par le biais des immeubles. Alors oui, c'est une attraction non négligeable, dit-elle. C'est déjà le cas pour le Domaine Breen, c'est qu'on vise aussi pour les autres immeubles qui sont classés patrimoniaux et qui seront de propriété municipale.

Cette aide-là qui nous est accordée nous permet de poursuivre le travail pour identifier des immeubles qui ont un caractère culturel patrimonial au Témiscamingue. Claire Bolduc

La somme consentie par le gouvernement du Québec fait partie de l’enveloppe totale de 51,6 M$ du Programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier.