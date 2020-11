L'entreprise Les Sapins de Cléricy assurera la livraison des arbres de Noël

L’entreprise annule la cueillette traditionnelle des arbres et invite plutôt les citoyens à faire des commandes en lignes ou par téléphone.

La copropriétaire de l'entreprise, Mary-Lou de Denus affirme qu'il était impossible de garder les distances entre les clients même si la distribution se fait normalement à l'extérieur.

On a vraiment décidé que la plantation sera fermée au public cette année, dit-elle. Normalement on accueille les gens sur la plantation, oui c'est dehors, mais il y a une espèce de lieu de rassemblement où on a une certaine proximité et on partage un breuvage et une petite collation et tout ça, c’est difficile à éviter parce que c'est vraiment encré dans nos pratiques.

L'entreprise assurait déjà la livraison pour quelques-uns de ses clients.

Mais avec la pandémie, la livraison devient le seul moyen de vendre ses arbres explique Mary-Lou de Denus.

On a pensé que ça serait une belle façon de réinventer l'ensemble de notre offre de service. Mary-Lou de Denus

C'est sûr qu'on va un petit peu diminuer notre offre de service parce que c'est un petit peu plus complexe de faire la livraison. Mais on va essayer de respecter autant que possible le choix de la clientèle en hauteur et en largeur, on va respecter leu choix et on va livrer directement les sapins cette année , explique-t-elle.

Les livraisons débuteront vers la fin du mois de novembre.