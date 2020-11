Six nouveaux cas de COVID-19 au Nouveau-Brunswick

Les responsables de la santé publique du Nouveau-Brunswick annoncent samedi la découverte de six nouveaux cas de COVID-19 dans la province, dont quatre dans la région de Moncton. Les autres ont été dépistés dans les régions de Saint-Jean et de Fredericton.

Quatre de ces cas sont liés à des voyages, indique la province. Les deux autres font l’objet d’une enquête pour déterminer la source de la contamination.

Une personne d’âge mineur et une personne dans la vingtaine font partie des individus qui viennent d’être déclarés positifs. La veille, le Nouveau-Brunswick annonçait qu’une autre personne mineure avait contracté la maladie.

Cela fait passer de 14 à 19 le nombre de cas actifs connus de COVID-19 au Nouveau-Brunswick, puisqu’une personne atteinte de la maladie pulmonaire s’est rétablie entretemps.

Six des cas répertoriés se trouvent dans la région de Moncton et six autres dans celle de Fredericton. La région de Saint-Jean compte trois cas et celle de Campbellton, deux. Les deux cas restants se trouvent dans les environs de Bathurst et Miramichi.

Une personne supplémentaire atteinte de la COVID-19 a été hospitalisée dans les dernières heures. Deux patients étaient hospitalisés samedi au Nouveau-Brunswick, dont un aux soins intensifs.

Possible exposition au virus en deux endroits à Moncton

Le Nouveau-Brunswick annonce de possibles expositions à la COVID-19 dans deux établissements de la ville de Moncton.

Une personne atteinte de la COVID-19 a été signalée au magasin de chaussures Aldo du centre commercial CF Champlain lors des dates suivantes :

Le 6 novembre : entre 11 h et 16 h

Le 7 novembre : entre 9 h 30 et 17 h

Le 8 novembre : entre 10 h 30 et 17 h 30

Le 9 novembre : entre 12 h et 19 h 30

Le 10 novembre : entre 11 h et 17 h

La province a aussi publié un avis de possibles expositions à la COVID-19 au centre de conditionnement physique GoodLife Fitness Moncton Junction Village situé au 175, rue Ivan Rand Est, à Moncton.

Le 6 novembre : entre 11 h et 16 h et entre 19 h et 20 h

Le 9 novembre : entre 20 h 30 et 22 h

Vendredi, la province annonçait aussi un risque d’exposition à la COVID-19 dans deux arénas du sud du Nouveau-Brunswick, ces derniers jours.

La Santé publique demande à toutes les personnes qui se sont trouvées dans ces établissements à ces heures de surveiller l’évolution de leurs symptômes durant une période de 14 jours et de téléphoner au 811 pour se soumettre à un test de dépistage, si nécessaire.

Un test d’auto-évaluation  (Nouvelle fenêtre) est également disponible en ligne.