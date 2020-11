Les travaux d'excavation et de bétonnage du garage Côte-Vertu en retard d'un an

Les travaux d'excavation, de bétonnage et de remblaiement du garage souterrain de la station de métro Côte-Vertu étant en retard d'un an – ils devaient initialement être terminés en novembre 2019 –, un avis de défaut a été transmis au responsable, a-t-elle annoncé vendredi par communiqué.

La STM lui donne cinq jours pour proposer des solutions satisfaisantes à plusieurs défauts contractuels, pour un meilleur contrôle des coûts et limiter les retards dans l’échéancier . Cette démarche, poursuit-elle, fait suite à plusieurs discussions et ententes non respectées avec des représentants d’EDT GCV Civil s.e.p.

Espérant un dénouement constructif , la STM ne précise pas dans son communiqué ce qui se produira si le consortium ne répond pas de manière satisfaisante à son ultimatum. Et elle ne fournira pas davantage de détails sur les éléments précis reprochés à EDT , écrit-elle.

EDT GCV Civil s.e.p. est composé de trois sociétés : EBC, Dragados Canada, et Groupe TNT. Selon le Système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec, le consortium a signé en 2017 un contrat avec la STM de 149,4 M$ (en incluant les options) pour les travaux d'excavation et de bétonnage du garage Côte-Vertu.

Le futur garage Côte-Vertu est évalué à 492,3 M$. Au bout du compte, Québec assumera les deux tiers de facture environ.

Ce projet d'envergure constitue pour la STM une infrastructure névralgique pour l’exploitation de la ligne orange et le réseau de métro . Sa construction permettra notamment d'accueillir des trains supplémentaires durant les heures de pointe, ce qui permettrait d'accélérer la fréquence des passages.

Les nouvelles installations pourraient également être utiles si d'aventures Montréal, Québec et Ottawa décidaient de prolonger la ligne orange vers la future station Bois-Franc du Réseau express métropolitain (REM).

La mise en service du garage Côte-Vertu est actuellement prévue pour 2022, a indiqué la STM vendredi.