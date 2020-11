Projet de loi 46 : le désaccord de la commissaire à la protection de la vie privée

Dans une lettre adressée au ministre provincial de la Santé, Tyler Shandro, elle s'inquiète pour le respect du droit à la vie privée des Albertains, si ces modifications sont effectivement adoptées.

Alors que de nombreuses instances dans le monde mettent en oeuvre de nouvelles lois ou améliorent les lois sur la protection de la vie privée afin de renforcer la confiance de la population et de s'assurer de la mise en place de mécanismes de responsabilisation pour protéger les informations personnelles et les renseignements médicaux, un grand nombre des modifications apportées à la loi sur l’accès à l’information médicale va dans la direction opposée , écrit Mme Clayton.

Accès plus large au système de santé Netcare

Jill Clayton estime que le fait de vouloir élargir l’accès au portail Netcare, le système informatique de Services de santé Alberta, au-delà des frontières de l’Alberta, sans pour autant prendre des mesures supplémentaires pour renforcer sa sécurité, présente un risque pour le respect de la vie privée des Albertains.

En plus de nuire à la protection des données, ce changement pourrait aussi limiter les recours juridiques disponibles pour les Albertains en cas de fraude, explique-t-elle.

Ces propositions doivent comprendre des mesures de contrôle mises à jour qui atténuent raisonnablement les risques. Jill Clayton, commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta

De consultations sont nécessaires, selon la commissaire

Elle ajoute que le fait d'éliminer les exigences relatives à l’évaluation des répercussions sur la vie privée de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation des renseignements sur la santé partagés entre le ministère de la Santé, Services de santé Alberta et le Health Quality Council of Alberta, sans opter pour un nouveau système ou apporter des modifications à celui existant, viendra considérablement réduire le degré de transparence et de responsabilité relative au partage de l’information.

J’espère que le gouvernement apportera des changements au projet de loi, ou idéalement suspendra les délibérations en cours afin de permettre de nouvelles consultations sur les conséquences des modifications proposées pour la protection des renseignements médicaux des Albertains , souligne-t-elle.

Jill Clayton soutient néanmoins certaines des modifications apportées à la loi sur l’accès à la l’information médicale. Par exemple, le délai de prescription pour les infractions ou la responsabilité accrue pour les chercheurs de se conformer aux accords de recherche qu'ils ont signés avec un dépositaire de la santé.

Le Nouveau Parti démocratique suit le pas

L’opposition néo-démocrate de l’Alberta s’est jointe à la commissaire à la protection de la vie privée pour demander au ministre de la Santé de retirer le projet de loi 46 jusqu’à ce que les préoccupations le concernant puissent être résolues.

Les Albertains ont le droit de s'attendre à ce que leurs renseignements personnels sur la santé soient conservés dans la plus stricte confidentialité, et ils défendent ce droit farouchement. Je suis profondément préoccupé par le fait que Tyler Shandro piétine encore une fois les droits des Albertains, comme il l'a fait avec sa prise de pouvoir inconstitutionnelle dans le projet de loi 10 , a déclaré le porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé, David Shepherd.

Protection des renseignements, une priorité, dit le gouvernement

Nous nous félicitons de l’étude du projet de loi 46 par la commissaire à la protection de la vie privée. Nous sommes heureux de voir qu’elle appuie certains des changements proposés et nous travaillerons avec elle afin de répondre à ses préoccupations , a déclaré le porte-parole du ministère provincial de la Santé, Steve Buick.

Il ajoute que le ministère se penchera sur la législation entourant les dossiers de santé électroniques en 2021 qui couvrent les domaines clés abordés par la commissaire dans sa lettre. Nous travaillerons avec elle durant l’élaboration de ces changements , indique-t-il.

Il ajoute que le ministère est déjà en communication avec Jill Clayton et que le ministre Shandro lui a écrit afin de s’engager à améliorer le processus de consultation et lui proposer une rencontre au moment opportun.