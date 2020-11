Une entente met fin à 12 semaines de grève chez Dominion

Les travailleurs de la chaîne de supermarchés Dominion, à Terre-Neuve-et-Labrador, ont approuvé vendredi l’entente négociée entre leur syndicat et le géant de l’alimentation Loblaw.

La ratification d’une nouvelle convention collective permettra de mettre fin à la grève entreprise il y a 12 semaines par environ 1400 travailleurs représentés par la section locale 597 du syndicat Unifor dans 11 épiceries Dominion de la province.

Les employés ont déclenché une grève le 22 août après que Loblaw, qui exploite la bannière d’épiceries Dominion, ait révoqué l’augmentation des salaires de 2 $ de l’heure qu’elle avait annoncée pour ses travailleurs au début de la pandémie de coronavirus. L’entreprise considérait alors les employés de ces supermarchés comme des travailleurs essentiels.

Les grévistes demandaient aussi plus d’occasions d’être employés à temps plein, ainsi qu'une meilleure rémunération.

Postes à temps plein

Selon le syndicat Unifor, plus de 80 % des travailleurs de Dominion sont employés à temps partiel. Environ 60 emplois à temps plein ont été transformés en emplois à temps partiel par la compagnie l’an dernier, toujours selon Unifor.

L’offre de Loblaw inclut des hausses de salaire de 35 cents de l’heure, pouvant atteindre 1,35 $ de l’heure d’augmentation à la fin du contrat de quatre ans. La date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention est rétroactive à octobre 2019.

L’entreprise s’engage aussi à créer 22 nouveaux emplois à temps plein.

Selon le document présenté par Loblaw aux syndiqués de Dominion, les travailleurs dont les heures ont été réduites dans la dernière année auraient la priorité pour postuler pour ces postes à temps plein.

Pour chaque collègue qui obtient un nouveau poste à temps plein, un autre poste à temps plein sera ouvert pour s’assurer d’obtenir une augmentation nette de 22 nouveaux postes à temps plein , proposait de plus la compagnie.

Un magasin d'alimentation Dominion, à Long Pond, à Terre-Neuve, le 10 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Patrick Butler

Ces travailleurs ont été les premiers à entreprendre un mouvement de grève sérieux pour attirer l’attention sur un modèle d’affaires qui met à l’écart les travailleurs du commerce au détail , a déclaré dans un communiqué, vendredi soir, le président national d’Unifor, Jerry Dias.

Malgré les améliorations obtenues, nous savons qu’il reste encore beaucoup de travail à faire chez Dominion et chez les autres géants de l’alimentation au pays pour résoudre la question des salaires et du travail précaire, et Unifor va poursuivre ce travail , dit-il.

Profits en hausse pour Loblaw

Les syndiqués ont voté vendredi sur l’offre patronale au lendemain de l’annonce d’une augmentation record des profits de Loblaw, qui ont augmenté de près de 7 % au troisième trimestre de 2020.

Les revenus de Loblaw pendant la période de 16 semaines s’étant terminée le 3 octobre 2020 se sont élevés à 15,6 milliards de dollars, comparativement à 14,6 milliards de dollars à la même période l’année précédente.