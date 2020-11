Un carpaccio en solo

Le carpaccio, c’est une technique culinaire qui nous vient de l’Italie, vous l’aviez peut-être deviné par son nom. Typiquement, il s’agit de tranches très fines de bœuf cru, assaisonnées et agrémentées d’huile d’olive et de parmesan. Un plat tout en fraîcheur et en élégance. On s’est amusé à développer des versions qui combleront aussi les amateurs de poissons et de fruits de mer.

En plus d’être rapides à préparer, ces recettes sont simples, faciles ET sans cuisson. Parfait pour un tête-à-tête avec soi-même! Et l’avantage, c’est qu’en portions individuelles, elles sont pas mal plus abordables. Pensez-y, un carpaccio plutôt que quatre; c’est cinq pétoncles au lieu de vingt, ça fait toute une différence sur la facture d’épicerie.

Achetez juste la bonne quantité de bœuf  (Nouvelle fenêtre) , de saumon  (Nouvelle fenêtre) et de pétoncles  (Nouvelle fenêtre) et conservez ces ingrédients au congélateur. La prochaine fois que vous serez en train de réfléchir à quel restaurant vous livrera votre repas du soir, rappelez-vous ce que vous avez au congélo. Promis, votre motivation grimpera d’un cran!

Par Geneviève O’Gleman Dt.P. Nutritionniste – Savourer.ca  (Nouvelle fenêtre) – tous droits réservés