5 astuces pour faire ses achats, en solo!

Vous habitez seul? Le pain tranché et la brique de fromage qui verdissent, les champignons qui flétrissent, les clémentines qui ramollissent… Si ces situations vous sont plus que familières et que vous avez le sentiment de jeter votre argent à la poubelle ou de toujours manger la même chose pour éviter de gaspiller, voici 5 trucs pour vous aider à mieux acheter: