Demi-classes : une école de 600 élèves s’équipe pour 7500 $

Je pense que cette option-là est beaucoup plus intéressante que de rallonger l'année scolaire et avoir des cours en juin et juillet , tranche le directeur. Il parle en connaissance de cause puisque les élèves de l’école qu’il dirige ont déjà été organisés en demi-classes depuis la rentrée.

Chaque groupe a été scindé en deux et les élèves, tour à tour, suivent leur cours de la maison ou en classe. Ceux à la maison suivent, en direct, exactement le même cours que les élèves à l’école grâce à des caméras installées dans les salles de classe.

Une caméra a été installée dans chacune des classes du Séminaire des Pères Maristes. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

L'élève a accès à deux écrans. L'écran qui lui permet de voir le tableau et de voir l'enseignant qui dispense son cours et l'écran qui lui permet de voir en direct un document qui serait projeté par l'enseignant , résume le directeur général.

Et comme avantage non négligeable, François Sylvain souligne que les groupes ont été organisés afin que tous les élèves en difficulté d’apprentissage puissent être à l’école en tout temps.

Peu dispendieux

Le Séminaire des Pères Maristes est une école privée, mais le directeur général est persuadé que le système peut être implanté dans les écoles publiques. François Sylvain évalue la facture totale à un maximum de 7500 $ pour son école de 600 élèves.

Ça se fait au public. Ce n’est pas un système qui a coûté excessivement cher. On fonctionne avec des caméras de surveillance, avec ce qui était disponible sur le marché. François Sylvain, directeur général du Séminaire des Pères Maristes

Le système permet d’avoir des groupes réduits d'une quinzaine d’élèves, au lieu de 30, dans un même local au même moment.

François Sylvain est persuadé que cette stratégie est au coeur des succès de son école qui, pour l’instant, a réussi à prévenir les éclosions.

Personne n'a eu la COVID-19. Aucun groupe n'a été fermé parce que les règles de distanciation sont appliquées dans les classes , lance-t-il fièrement.

François Sylvain, directeur général du Séminaire des Pères Maristes Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les demi-classes forcent néanmoins les enseignants à revoir leur planification de A à Z pour être certains que les activités proposées répondent autant aux besoins des élèves à la maison qu'à l'école .

Les examens doivent aussi être conçus différemment parce que les élèves ne sont jamais tous en classe au même moment.

Mieux qu’une fermeture

Si le gouvernement du Québec souhaite adopter un modèle semblable, François Sylvain l’invite à ne pas trop tarder. Au Séminaire des Pères Maristes, il a fallu environ deux mois pour que tout soit opérationnel en comptant les délais de livraison, l’installation des caméras et les tests pour s’assurer que le système était adapté aux besoins des enseignants.

Il faut commencer maintenant et assurément que c'est une meilleure option que de fermer les classes. François Sylvain, directeur général du Séminaire des Pères Maristes

Selon le spécialiste de l’éducation Égide Royer, fermer les classes, ne serait-ce que quelques semaines de plus à Noël, est la dernière solution que le gouvernement devrait envisager.

Le professeur à l’Université Laval estime qu’il est question de santé mentale des jeunes, question de retard scolaire des jeunes aussi qui continuent de s'accumuler [...] et question de décrochage scolaire .

Avec la collaboration de Pierre-Alexandre Bolduc et de Marie-Pier Mercier