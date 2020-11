Détresse des premiers répondants : la Vigile reçoit 50 % plus de demandes

Cet organisme qui offre des services de thérapie et d’hébergement temporaire précise que les femmes sont plus nombreuses à cogner à sa porte, et plus précisément les infirmières.

Avant, dans nos services d’hébergement de 30 jours, on en voyait peu, et depuis notre réouverture après le premier confinement, on a accueilli trois infirmières. Avant, c’était une par année. Je pense qu’elles sont épuisées , mentionne Geneviève Arguin, directrice générale de la Vigile.

Geneviève Arguin dirige la Vigile. Le centre a ouvert ses portes en 2012. Photo : Radio-Canada

Cette maison de thérapie peut accueillir quatre femmes par mois, ainsi que six hommes. Avant la pandémie, environ quinze personnes pouvaient être hébergées à la fois, mais l’organisme a dû revoir son programme pour respecter les consignes sanitaires.

Même si le nombre de chambres consacrées aux femmes est moins élevé, la directrice sent tout de même que ces dernières demandent plus d’aide qu’avant.

On sait que de manière générale, les premiers répondants, les infirmières et les intervenants d’urgence sont moins prompts à demander de l’aide, mais on sait aussi que pour les femmes, c’est peut-être un peu plus facile , répond Mme Arguin pour tenter d’expliquer les hausses observées.

Cette augmentation des demandes d’hébergement chez les femmes est du jamais vu, selon elle.

S’aider soi-même

Une intervenante de la maison fait remarquer que la clientèle de La Vigile est beaucoup plus habituée à prendre soin des autres que d’elle-même.

Avant la pandémie, le sentiment de détresse s’est accentué au sein de la population, donc inévitablement, ça s’est fait ressentir chez les intervenants d'urgence. C’est pour ça qu’on a vu plus de répercussions ces derniers mois , souligne Myriam Landry.

Claude Jobin, un chef pompier à la retraite qui a utilisé les services d’hébergement de La Vigile est du même avis. J'ai passé 31 ans de ma vie à aider des gens, à sauver des vies, mais là finalement je m'occupe de la mienne , confie-t-il.

Ce dernier lance un appel aux premiers répondants et professionnels de la santé pour ne pas qu’ils hésitent à demander de l’aide.

Claude Jobin est resté au centre d'accueil pendant un mois pour l'aider avec sa dépendance à l'alcool. Photo : Radio-Canada / Kassandra Nadeau-Lamarche

À un moment donné, je n'étais plus capable de fonctionner puis j'ai fait appel à La Vigile , explique-t-il.

Dans de nombreux cas, les professionnels comme lui, qui se tournent vers les services de l’organisme, ont vécu des périodes de dépendance à l’alcool et aux drogues, avant d’être hébergés.

Moi, quand ça n’allait pas, je me suis tiré dans l’alcool et dans la surconsommation, dans l’évasion , raconte ce retraité des services d’urgence.

La maison La Vigile, avec son programme de trente jours, offre donc des services pour contrer les problématiques de dépendance, mais spécialement conçus pour cette clientèle.

25 % plus d’appels

L’organisme propose également un service d’aide téléphonique. Depuis septembre, une augmentation de 25 % du nombre d’appels a été observée.

Nous, on a surtout senti, à la mi-septembre, vers le 2e confinement, que les appels étaient vraiment plus nombreux, et on sent aussi une détresse plus importante, on sent que c’est lourd , indique la directrice générale.

On sent que les gens ont atteint leur maximum. Geneviève Arguin, directrice générale de la Vigile

Elle précise que les personnes qui utilisent la ligne téléphonique peuvent discuter avec des intervenants. Elles sont ensuite redirigées vers un professionnel de la santé du réseau public, en fonction de leurs besoins.

Chaque année, on sert 600 personnes avec ce service et entre 150 à 160 personnes avec notre service d’hébergement , précise-t-elle.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche et Guylaine Bussière