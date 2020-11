La NOJHL reprend ses activités avec moins d’équipes et des changements importants

Huit des douze équipes de la Ligue de hockey junior du Nord de l’Ontario (NOJHL) amorcent en fin de semaine une saison régulière écourtée comprenant des règlements et des mesures pour éviter la propagation de la COVID-19.

La mise en échec est interdite et les joueurs doivent porter une visière complète. Et il y aura peu ou pas de partisans dans les arénas. Ceux-ci devront regarder les matchs grâce à des diffusions sur Internet.

Pour le mois de novembre, huit équipes sont réunies en cohortes, ce qui veut dire que les équipes vont affronter un seul adversaire à plusieurs reprises.

C'est fantastique pour les joueurs d’être de retour au jeu après la fin soudaine de l'année dernière , affirme le commissaire de la ligue, Robert Mazzuca.

Les Lumberjacks de Hearst à l'entraînement cette semaine. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Comme d’autres ligues au pays, la NOJHLLigue de hockey junior du Nord de l’Ontario avait dû cesser ses activités au milieu de mars en raison de la pandémie de COVID-19.

Au cours de l’été, la ligue avait soumis un plan de retour au jeu aux autorités provinciales. On espérait alors qu’un certain nombre de partisans puissent être admis aux matchs, mais la limite est toujours fixée à un maximum de 50 personnes.

Et certains bureaux de santé et municipalités ont réduit davantage ce nombre. Dans certains cas, on ne permet aucun spectateur.

Le conseil d'administration a pris la décision de continuer avec le nombre limité de partisans que nous avons. C'est un risque financier, cela ne fait aucun doute. Robert Mazzuca, commissaire de la NOJHL

La ligue envisage une saison de 30 matchs. Pour le moment, elle a annoncé l’horaire des matchs du mois de novembre seulement.

Le calendrier sera dévoilé de mois en mois puisque les scénarios pourraient évoluer en fonction de la situation avec la pandémie.

Les cohortes du mois de novembre : Express d’Espanola contre les Rapids de Rivière-des-français

de Rivière-des-français Soo Thunderbirds contre les Beavers de Blind River

contre les de Crunch de Cochrane contre les Lumberjacks de Hearst

de Hearst Rock de Timmins contre les Canadiens de Rayside-Balfour

La ligue précise que les Gold Miners de Kirkland Lake continuent de travailler avec la santé publique et la communauté pour un retour au jeu possible.

De leur côté, les Voodoos de Powassan ne sont pas en mesure d’amorcer la saison en raison de restrictions liées à l’aréna de la municipalité.

En raison de la fermeture de la frontière, les Eagles de Sault-Sainte-Marie au Michigan ne peuvent évoluer dans la ligue présentement.

Et en mai, les Wildcats d’Elliot Lake avaient annoncé qu’ils ne feraient pas partie de ligue cette saison en raison de la COVID-19.

Avec l’absence de partisans, les équipes sont privées d’une de leur principale source de revenus. Des équipes comptent à nouveau sur l’appui financier de commanditaires, et plusieurs ont lancé des tirages en ligne.

C’est le cas par exemple pour les Lumberjacks de Hearst et le Rock de Timmins.

Nous essayons d'être plus créatifs pour pouvoir apporter plus de commandites d'entreprises pour aider à subventionner les coûts , souligne le président du Rock de Timmins, Ted Gooch.

Les équipes aimeraient voir le retour de partisans en fin de saison.

À date, on ne peut pas avoir de partisans. On espère juste que peut-être après la nouvelle année, ça va changer , affirme le président des Lumberjacks de Hearst, Patrick Vaillancourt.

Joueurs et entraîneurs heureux

Pour les joueurs, le retour au jeu est un soulagement.

On est juste content de pouvoir embarquer sur la glace et de jouer des parties, parce que notre camp d'entraînement a duré sept semaines. Sébastien Doucet, capitaine des Lumberjacks de Hearst.

Sébastien Doucet est capitaine des Lumberjacks de Hearst. Les joueurs doivent porter un masque à l'extérieur de la glace. Photo : Radio-Canada / Francis Bouchard

Les joueurs sont toutefois déçus de ne pas pouvoir évoluer devant des partisans. Ils disent que le style de jeu est aussi différent avec l’interdiction de la mise en échec.

C’est peut-être un peu plus offensif , affirme l’attaquant des Lumberjacks, Olivier Cloutier-Faucher.

Les entraîneurs doivent aussi modifier leurs techniques.

Pas de contact, il faut que tu utilises mieux ton bâton et c’est sur quoi on a travaillé au cours des deux dernières semaines , affirme l’entraîneur des Lumberjacks, Marc-Alain Bégin.

La NOJHLLigue de hockey junior du Nord de l’Ontario est une des ligues de hockey junior de l’Ontario à reprendre ses activités le plus rapidement.

La ligue de hockey junior de l’Ontario (OJHL) prévoit se mettre en branle en janvier, tandis que le début de la saison de la ligue de hockey junior majeure de l’Ontario (OHL) est prévu pour le mois de février.