Inquiétude et frustration à la suite de la réorganisation des services infirmiers

La réorganisation des services en soins infirmiers continue de faire réagir dans la région. Pour les trois prochains mois, les prélèvements sanguins et les services de santé courants ne seront plus offerts dans la majorité des CLSC en milieu rural de l'Abitibi-Ouest, du Témiscamingue, de Rouyn-Noranda et de la MRC d'Abitibi, ce qui crée des sentiments d’inquiétude et de déception.

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, est pour sa part consterné par la façon dont on traite certains patients en milieu rural, souvent en situation de vulnérabilité.

Faire fermer des services à des personnes âgées, des gens à mobilité réduite, des gens qui ne peuvent pas conduire, des gens qui n’ont pas d’auto, et leur dire, comme si ce n’était rien, de se rendre dans les hôpitaux, je trouve ça insultant et inconscient. Je ne comprends pas qu’on ne trouve pas d’alternative pour aller vers eux ou aller les chercher , s’insurge M. Brunet.

Paul Brunet se dit préoccupé par l'impact de cette réorganisation sur la santé des personnes plus vulnérables, dont les personnes âgées. Photo : iStock

Selon lui, les gouvernements auraient dû mieux se préparer à la pandémie, notamment en formant et en recrutant davantage de personnel dans les dernières années.

Il y a du monde pas mal bien payé, qui sait depuis pas mal longtemps qu’il faut se préparer au cas où surviendrait une pandémie. Depuis 2013, les agences de santé publique du Québec et du Canada disent "Préparez-vous, formez votre monde, recrutez, achetez du matériel de protection". On n’a rien fait de ça, alors aujourd’hui, on fait payer au monde, surtout le monde pauvre, et les gens âgés, pour notre manque grossier de préparation , ajoute-t-il.

D'autres intervenants sont plus nuancés, mais expriment une crainte quant à la durée annoncée de cette réorganisation. C'est le cas de la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Cette réorganisation-là nous inquiète. Elle nous inquiète parce qu’on craint qu’elle se pérennise, que cette réorganisation temporaire devienne permanente. On est inquiets aussi sur tout l’enjeu de la pénurie de main-d'œuvre. On est inquiets pour les services qui ne seront plus donnés à la population de la même façon , affirme la députée.

Le point de service du CLSC de Duparquet. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Parmi les préoccupations soulevées par cette réorganisation des services infirmiers figure la distance que devront parcourir certains usagers afin d’obtenir certains soins. Le président de l'organisme Notre-Dame-du-Nord en santé, Claude Caza, soutient que l'enjeu du déplacement, à l’approche de l’hiver et en période de pandémie, pourrait être très complexe pour certains citoyens.

On est dans le temps des vaccins. Toutes les personnes âgées doivent se déplacer à Ville-Marie pour aller chercher leur vaccin. Si le covoiturage est possible, ils ne peuvent plus embarquer deux ou trois dans la machine, ça va être juste un en avant et un en arrière. Ça va prendre beaucoup plus de bénévoles. Les personnes âgées qui se déplacent, quand elles peuvent aller dans leur petite paroisse pour leur prise de sang ou leur vaccin, je pense que c’est mieux pour eux autres , estime M. Caza.

Situation difficile dans les points de services touchés

Un employé rencontré dans un point de service touché, mais qui a préféré conserver l’anonymat, a indiqué que de nombreux appels ont dû être faits dans les derniers jours afin de déplacer des rendez-vous. Certains patients contactés ont dû être rassurés en leur expliquant clairement comment allait fonctionner la réorganisation.

On voit un peu toutes sortes de réactions. Beaucoup de clients n’ont pas bien saisi ce que les services de communication avaient établi comme façon de fonctionner. On doit mieux expliquer pour la clientèle qui n’a pas saisi que c’était temporaire, que c’était pour trois à quatre mois. On voit des gens qui sont fâchés parce qu’ils ne veulent pas se déplacer à La Sarre pour recevoir leurs soins. Il y a des gens qui sont déçus parce qu’ils disent qu’ils ne sont pas en mesure de se rendre en ville pour recevoir ces soins-là, et il y a des gens qui comprennent, en se disant que l’important, c’est que les services essentiels comme l’urgence et l’hémodialyse, par exemple, soient encore possibles malgré la pénurie de main d’oeuvre , explique l’employé.

Du côté des infirmiers et infirmières, la transition entre un travail de proximité, en milieu rural, vers un travail en milieu urbain, n’a pas été facile pour tous.