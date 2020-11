Résidence des Bâtisseurs : une situation préoccupante pour la ministre Blais

La résidence est le théâtre d’une importante éclosion de cas de COVID-19. Depuis la détection des premières infections, la semaine dernière, 62 résidents, 16 travailleurs et 3 proches aidants ont reçu un résultat positif à la COVID-19. Trois résidents en sont morts et deux autres sont à l’hôpital.

Dans un courriel, la ministre Marguerite Blais affirme que des informations préliminaires lui permettent de croire que la situation demeure préoccupante. Selon les informations que nous avons, un manque de respect des mesures sanitaires serait la cause de l’éclosion. C’est la raison pour laquelle nous avons demandé aux PDGprésident-directeur général des établissements d’insister sur la prévention pour endiguer le virus.

Interrogé sur un possible manque de respect des mesures sanitaires, le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) a décliné une demande d’entrevue.

L’heure n’est pas à trouver des coupables, mais à contenir cette éclosion. Ariane Doucet-Michaud, responsable des communications au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Pour sa part, la direction des Bâtisseurs indique qu' à aucun moment , le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ne leur a communiqué cette information. Nous avons offert notre pleine et entière collaboration à la santé publique du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux Bas-Saint-Laurent. Nous sommes très surpris de ce commentaire.

Nous serions heureux de discuter avec Mme Blais des multiples mesures que nous avons prises pour endiguer cette éclosion et assurer la sécurité de nos résidents et de nos employés. La direction de la Résidence des Bâtisseurs

Enquête administrative

Récemment, Radio-Canada faisait état d’une enquête administrative en cours dans cette résidence privée pour aînés de 209 unités de logement pour personnes autonomes ou en légère perte d'autonomie.

Depuis 2018, l’établissement d’hébergement pour personnes âgées a fait l’objet de nombreuses plaintes qui concernent 58 états de fait différents.

Marguerite Blais affirme aussi être inquiète quant au nombre de plaintes élevé pour une seule et unique résidence.

Le Cabinet de la ministre dit être en contact avec le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent et soutenir l’enquête commandée par la PDGprésident-directeur général de l’organisation, Isabelle Malo.

Nous n’hésiterons pas à agir et appliquer les recommandations de cette enquête. Il est clair pour nous que la qualité des soins et services, fragilisée par un manque important de main-d’œuvre, doit être rehaussée. Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches Aidants

La ministre Blais a toutefois refusé d’accorder une entrevue.

Des résultats attendus

Le député de Matane-Matapédia à l’Assemblée nationale, Pascal Bérubé, souligne qu’il ne dispose pas des informations lui permettant de faire un lien entre l’éclosion des cas de COVID-19 et l’enquête administrative du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Le député attend les conclusions de l’enquête avant de se prononcer. Si c’était lié à de la négligence, on va certainement l’apprendre. Jusqu’à maintenant, on a des décès, des personnes inquiètes, des personnes malades et moi, ça, ça me préoccupe.

Pascal Bérubé rappelle qu’il est bien au fait de la problématique entourant la résidence. Depuis quelques années, on a de nombreuses plaintes qui parviennent à mon bureau et qu’on transmet aux autorités compétentes. C’est un sujet d’intérêt depuis un bon bout de temps.

Construite au centre-Ville de Matane en 2012, le bâtiment de la résidence abrite 24 lits dits de ressource intermédiaire ( RIRessource intermédiaire ). Ces chambres hébergent des personnes en perte d’autonomie légère à moyenne. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux verse un montant correspondant aux coûts des services rendus aux résidents, selon l’entente conclue avec les gestionnaires de la résidence.

