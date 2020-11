Un rapport sur le travail de la GRC lors de l'émeute de Rexton déçoit la communauté

La Gendarmerie royale du Canada ( GRCGendarmerie royale du Canada ) est en partie blanchie, et en partie blâmée par la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRCGendarmerie royale du Canada pour ses actions à l’endroit des personnes qui manifestaient contre l’exploitation du gaz de schiste et la fracturation hydraulique dans le comté de Kent.

Dans son rapport  (Nouvelle fenêtre) déposé jeudi, cette commission conclut que les pratiques de surveillance, les barrages routiers et les fouilles physiques effectuées par les membres de la GRCGendarmerie royale du Canada n’étaient souvent pas conformes aux droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

De plus, les contrôles de certains automobilistes ont pu se dérouler en l’absence d’une autorisation judiciaire ou d'une autre autorisation légale , selon cet organe de surveillance.

Arrestations musclées : je ne vois pas comment c’est justifié

Les Autochtones de la Première Nation d’Elsipogtog étaient au cœur de l’opposition aux projets d’exploration gazière de l’entreprise SWN Resources. Face à un déferlement de plus de 200 policiers de la GRCGendarmerie royale du Canada à Rexton le 17 octobre 2013, les manifestations avaient tourné à l’émeute.

L’ancienne cheffe d’Elsipogtog, Susan Levi-Peters, estime que la GRCGendarmerie royale du Canada aurait pu démontrer un plus grand professionnalisme lors de son intervention d’il y a sept ans.

Susan Levi-Peters lors d'une manifestation contre l'exploitation du gaz de schiste en 2013. Photo : Radio-Canada

La Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la GRCGendarmerie royale du Canada vient de conclure que les arrestations et le recours à la force par la police fédérale étaient raisonnables et justifiés .

Je ne vois pas comment c’est justifié , martèle aujourd’hui Susan Levi-Peters.

Je ne peux être en accord avec la manière qu’ils ont géré la situation, non. Pas en me fiant aux vidéos, à ce que j’ai vu en cour, à ce que j’ai vécu personnellement sur le terrain. Susan Levi-Peters , ancienne cheffe de la communauté autochtone d’Elsipogtog

Pour son enquête, la Commission a interrogé au moins 130 civils et membres de la GRCGendarmerie royale du Canada , en plus d'examiner environ 50 000 dossiers et des milliers de vidéos obtenus du public et de la police.

Perte de confiance envers la police

Nicole Richard, qui était porte-parole du groupe « Notre environnement, Notre choix », opposé à l’exploitation des gaz de schiste, ne s’étonne guère que le rapport épargne la GRCGendarmerie royale du Canada à ce point sur la question des arrestations et du recours à la force contre les protestataires.

Nicole Richard en 2014. Photo : Radio-Canada

Elle a décliné l'invitation de la Commission à témoigner des agissements des policiers lors des manifestations. Mme Richard ne plus faire confiance à la police après avoir été témoin de l’arrestation particulièrement musclée d’une femme d'Elsipogtog en 2013.

Son fils de 13 ans a demandé aux policiers à crié : Please, don’t hurt my mom [S’il vous plaît, ne faites pas mal à ma mère]. Ce jeune-là a été poussé contre la valise de l'auto-patrouille d'une façon que, moi, j'ai vu qui n’était pas normale , relate-t-elle.

À partir de ce moment, j'ai perdu la confiance que j'avais , dit Mme Richard.

Des policiers de la GRC et des manifestants à Rexton, au Nouveau-Brunswick, à l'automne 2013. Photo : CBC / Jennifer Choi

Si elle a donné raison à la GRCGendarmerie royale du Canada pour la répression des manifestants et a jugé que les policiers n’avaient pas fait de distinction entre personnes autochtones et non-autochtones, la Commission a en revanche émis de grandes réserves sur la manière dont la police fédérale recueille des informations sur les citoyens qui participent aux manifestations.

L’absence d’arguments de la GRCGendarmerie royale du Canada pour justifier ses méthodes et son rejet des recommandations ont amené la Commission à affirmer dans son rapport que ses inquiétudes envers la Gendarmerie royale se trouvaient renforcées .

D’après le reportage de Nicolas Steinbach