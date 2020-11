La santé publique débordée, les écoles prennent le relais du suivi des contacts

Plusieurs conseils scolaires, dont le conseil scolaire FrancoSud, ont décidé de ne plus attendre les instructions de la santé publique avant de demander aux élèves et membres du personnel de se mettre en isolement après avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19.

Services de santé Alberta (AHS) a annoncé la semaine dernière que ses employés ne feraient désormais le suivi des contacts qu’auprès des personnes qui fréquentent un milieu propice au déclenchement d’une éclosion.

Les ressources semblent toutefois insuffisantes, même après cette diminution importante du mandat d’ AHSServices de santé Alberta . Plusieurs parents disent que plusieurs jours se sont écoulés entre le moment où une personne porteuse du virus a été en contact avec leur enfant et le moment où ils ont été contactés par AHSServices de santé Alberta . Le conseil FrancoSud affirme d’ailleurs que les enquêtes de suivi des contacts, qui prenaient en septembre de 24 h à 48 h, peuvent maintenant s’étirer pendant 7 à 10 jours.

Plusieurs conseils scolaires ont donc décidé de demander directement à toutes les personnes qui ont potentiellement été à proximité d’une personne porteuse de la COVID-19 de se placer immédiatement en isolement. Dans un message envoyé aux parents, le conseil scolaire FrancoSud précise que c’est AHS qui pourra décider de la date de retour en classe.

Aucune date de retour en classe ne sera précisée par FrancoSud, peut-on lire dans le courriel. FrancoSud continuera de travailler en collaboration avec AHSServices de santé Alberta pour l’enquête de recherche de contacts. AHSServices de santé Alberta enverra un courriel aux parents des contacts étroits pour leur indiquer la date à laquelle leur enfant pourra sortir de son d’isolement et retourner en classe.

Normalement, une enquête d’ AHSServices de santé Alberta doit d’abord confirmer que la personne qui se dit infectée a bel et bien reçu un résultat positif à un test de dépistage. L’agence de la santé utilise ensuite les informations fournies par l’école pour déterminer pendant combien de temps les contacts rapprochés devraient s’isoler. C’est à partir de ce moment que l’école contacte normalement les parents et les membres du personnel pour leur dire de se mettre en isolement. À FrancoSud, on a décidé de plus attendre la confirmation d’ AHSServices de santé Alberta et de tout de suite demander aux personnes qui ont été à proximité de s’isoler immédiatement.

Une décision bien accueillie par les parents

C’est une stratégie prudente, croit Patricia Floc’h Anderson, dont les deux adolescents étudient à l’école La Rose sauvage. À la fin octobre, son fils de 17 ans a été à proximité d’une personne qui a plus tard reçu un diagnostic positif. C’est finalement huit jours plus tard qu’il en a été informé par la direction de l’école. Heureusement, il a testé négatif, mais c’était huit jours à se promener dans l’école et ailleurs sans savoir [qu’il était peut-être contagieux] . La famille n’a jamais été contactée par AHSServices de santé Alberta .

René Desgagnés croit que le conseil scolaire FrancoSud prend la bonne décision en demandant aux élèves et membres du personnel de s'isoler immédiatement. Photo : Radio-Canada / Audrey Neveu

Plusieurs parents accueillent donc favorablement le nouveau protocole annoncé par le conseil FrancoSud. Les trois filles de René Desgagnés étudient à l’École de Cyprès de Medicine Hat. Il pense que le conseil fait bien d’être proactif, parce qu’il croit que plusieurs résidents de la région ne prennent pas encore la pandémie suffisamment au sérieux. Ça montre qu’ils ont la santé du personnel et des élèves à coeur .

Je trouve ça fâchant que la responsabilité leur revient , déplore Carolyn Lacelle-Drouin qui souhaiterait que la santé publique soit en mesure elle-même d’assurer un suivi adéquat des contacts. C’est quelque chose de plus [que les écoles] ajoutent à leur assiette qui est déjà pas mal pleine. Ses enfants aussi ont appris très tard qu’ils avaient été en contact avec une personne contagieuse.

Le conseil scolaire anglophone public de Calgary a décidé d’adopter la même stratégie que le conseil scolaire FrancoSud. Au conseil scolaire Centre-Nord, où on compte 11 cas depuis le début de l’année scolaire, on dit continuer de suivre la procédure conventionnelle, mais on dit être prêt à changer de protocole si la situation continue de se dégrader.

Le nombre de cas dans le milieu scolaire continue d’augmenter. Vendredi, 169 écoles comptaient au moins 2 cas.