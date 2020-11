Un documentaire sur Greta Thunberg sort en ligne

Lancé vendredi, I am Greta retrace le parcours de Greta Thunberg, la jeune égérie suédoise de la lutte contre les changements climatiques, devenue une vedette internationale.

L’équipe derrière le documentaire, réalisé par Nathan Grossman, a suivi la jeune fille depuis le déclenchement d'une grève à son école de Stockholm jusqu’à sa présence devant les parlements, puis aux manifestations monstres qu’elle a engendrées à l’international.

On la voit aussi lors des difficiles traversées de l’océan Atlantique pour se rendre de l’Europe au continent américain, puisqu’elle refuse de prendre l’avion à cause de la pollution engendrée par ce moyen de transport.

Le documentaire montre également l’adolescente rencontrer des personnalités, notamment Arnold Schwarzenegger, Emmanuel Macron et le pape. On la voit aussi prononcer son désormais célèbre discours aux Nations Unies quand elle interpelle les dirigeants et dirigeantes du monde. Comment osez-vous? , leur avait-elle demandé, la voix tremblante de colère.

I am Greta est présenté en anglais et en suédois sur Crave, Apple TV + et plusieurs autres plateformes de vidéo sur demande.