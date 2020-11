Une dizaine d’employés du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais a signifié son intention de démissionner.

Cette situation se produit alors que l’organisation a introduit le temps complet obligatoire la semaine dernière en utilisant un arrêté ministériel.

Près de 150 employés ont toutefois consenti au rehaussement, selon Marie-Pier Després, porte-parole du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais. Il s'agit d’infirmières, d'infirmières auxiliaires et de préposées aux bénéficiaires des hôpitaux de Hull et de Gatineau.

Katherine Moisan fait partie de ce groupe. La jeune infirmière estime que les départs pourraient augmenter si l'arrêté ministériel est appliqué pour une période plus longue. Plusieurs de ses collègues parlent de réorientation de carrière ou de quitter la région pour aller pratiquer ailleurs.

Le monde est angoissé. On ne sait pas quand ça va terminer, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, mais ça fait qu'on se met beaucoup de pression sur les épaules. Katherine Moisan, infirmière

L'arrêté ministériel nous a vraiment aidé. On a décidé de l'utiliser dans un contexte où on a vérifié toutes les autres possibilités , insiste Marie-Pier Després, qui signale que des exceptions ont été accordées pour les employés aux études afin de ne pas nuire à leur parcours académique.

Pas de recettes miracles selon Action Santé Outaouais

Denis Marcheterre, le président d'Action Santé Outaouais (ASO) n’est pas surpris de la situation. Il demeure toutefois inquiet de voir de moins en moins d'infirmières dans les hôpitaux. M. Marcheterre s’interroge également pour la sécurité des patients.

Denis Marcheterre est le président du conseil d'administration d’Action santé Outaouais (archives) Photo : Radio-Canada / Yasmine Mehdi

Néanmoins le président d'Action Santé Outaouais (ASO) ne lance pas la pierre aux gestionnaires du CISSS de l’Outaouais, Des recettes miracles à court terme, il n’y en a plus , observe-t-il.

Ce n’est plus un problème de gestion du CISSS, ça devient un problème politique, c’est le temps de faire quelque chose parce que ça ne va pas bien. Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais

Une situation difficile tant pour le personnel que la direction

Le ministre responsable de la région de l'Outaouais ne partage pas ce point de vue. Mathieu Lacombe se dit préoccupé par la situation.

Je me mets dans les souliers du personnel du réseau et je comprends qu’il soit découragé. Par contre, je comprends aussi que le CISSS de l’Outaouais doit prendre des décisions pour être capable de continuer à soigner les gens , insiste-t-il.

Le ministre Lacombe est catégorique : je ne pense pas que ce soit un problème politique, ce qu’on vit actuellement c’est une crise sanitaire, c’est une pandémie qui est mondiale .

Le politicien ne croit pas qu’il faille évoquer dans ce contexte le statut particulier de l’Outaouais. On a un défi qui est commun dans chacune des régions on manque d’infirmières , précise-t-il.

Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais Photo : Radio-Canada

Chacune des autres régions a aussi ces défis, donc je pose la question : dans quelle région va-t-on aller chercher les infirmières? Comment les oblige-t-on à venir travailler chez nous? Mathieu Lacombe, ministre responsable de la région de l'Outaouais

Il y a des régions où la situation est un peu plus stable qu'ici. L'Outaouais aujourd'hui en a besoin , estime de son côté le député du Pontiac, André Fortin. J'implore le ministre Lacombe et le ministre de la Santé à faire appel à ces brigades-là et à les envoyer ici en Outaouais.

Avec les informations d’Ismaël Sy