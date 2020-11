Le navettage remis en question pour la mine du lac Bloom

Sur les 375 nouveaux emplois permanents créés, 90 % devraient être en navettage, communément appelé fly in fly out.

Le chef de la direction de Champion Iron, David Cataford, explique toutefois que c'est un modèle qui permet de maximiser les emplois sur l'ensemble de la Côte-Nord.

La députée Richard ne voit pas les choses de la même manière. Elle réclame une intervention du gouvernement pour contraindre les minières à créer de l'emploi dans les communautés où elles opèrent.

Ils ont parfois des subventions gouvernementales. Ils doivent, quand ils arrivent dans un coin de pays, être capables d’embaucher la main-d'œuvre régionale qui se trouve sur place. C’est extrêmement désolant de voir qu’ils n'ont pas de considération pour le territoire sur lequel ils exploitent nos ressources naturelles , soulève Mme Richard.

Elle met de l’avant les conséquences néfastes du navettage, autant sur les communautés d'accueil que celles d’où proviennent les travailleurs.

Lorraine Richard, députée de Duplessis (archives) Photo : Nicolas Dupont, attaché politique

Plus tôt cette semaine, un guide publié par le Regroupement des femmes de la Côte-Nord recommandait l'embauche de personnes déjà installées dans la région plutôt que le recours au navettage.

Cet avis est partagé par Geneviève Brisson, professeure titulaire au Département sociétés, territoires et développement à l’Université du Québec à Rimouski. Mme Brisson explique que les retombées positives sur les communautés qui accueillent les travailleurs en navettage sont faibles.

Les conséquences positives du navettage dans une communauté d'accueil sont minimes, c’est un monde clos qui s'autosuffit. La majorité des services qui sont fournis aux travailleurs, comme les cafétérias et l'entretien, vont être faits par de grosses firmes et non par des travailleurs locaux , explique-t-elle.

La professeure titulaire soutient aussi que les conséquences sur les familles des travailleurs peuvent être fortes. Selon elle, étant donné que la majorité des travailleurs qui partent en navettage sont des hommes, les femmes qui restent à la maison se retrouvent avec une charge de travail plus importante au quotidien.

Des emplois avant tout

Pour le maire de Fermont, Martin Saint-Laurent, bien qu’il privilégie l’établissement de travailleurs sur place, la création d’emplois aura toujours des répercussions positives sur la ville.

Quand les gens n'habitent pas la région, ils ne dépensent pas leur argent dans la communauté, c’est sûr. Mais d’un autre côté, la minière qui augmente sa capacité va payer plus de taxes à la Ville. [...] Je ne peux pas condamner le navettage et dire que c’est néfaste pour tout le monde, parce que je sais qu’une bonne majorité de ces travailleurs-là viennent de la Côte-Nord , nuance M. Saint-Laurent.

La deuxième phase du projet d'expansion de la mine du lac Bloom est encore en attente d'une approbation du ministère de l'Environnement puisqu’une partie du projet est visée par une enquête du BAPEBureau d'audiences publiques sur l'environnement .

Les citoyens et les organisations pourront d'ailleurs se prononcer sur cette partie, l'agrandissement du parc de résidus de la mine, le 17 novembre prochain.

Avec les informations de Nicolas Lachapelle