COVID-19 : Hydro-Québec s'attend à un record de mauvaises créances

En plus de voir ses profits grugés par la pandémie de COVID-19, Hydro-Québec s'attend à provisionner jusqu'à 180 millions de dollars – soit deux fois plus que la moyenne habituelle – pour pallier les mauvaises créances puisqu'un nombre grandissant de ses clients se trouvent dans une situation financière précaire.

C'est du jamais vu dans l'histoire de la société d'État, a reconnu vendredi son chef de la direction financière, Jean-Hugues Lafleur, lors d'une conférence téléphonique visant à discuter des résultats du troisième trimestre, au cours duquel les profits sont demeurés stables en dépit de l'impact de la crise sanitaire.

Nous sommes vraiment en territoire inconnu de ce côté , a-t-il lancé, en précisant que bon an mal an, les provisions pour pertes oscillaient aux alentours de 90 millions de dollars.

Après trois trimestres, le montant mis de côté pour les risques de non-recouvrement en raison de clients qui sont incapables de payer était en hausse de 54 millions de dollars par rapport à l'an dernier. Il totalisait 114 millions de dollars au 30 septembre. Environ 40 % des provisions concernent la clientèle résidentielle et 60 % le segment commercial et institutionnel.

Dans la foulée de la dernière crise financière, les mauvaises créances avaient atteint 130 millions de dollars en 2010, a indiqué Hydro-Québec. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce seuil soit franchi.

C'est difficile de voir à quelle vitesse va évoluer cette provision, a dit M. Lafleur. Elle dépend, bien entendu, beaucoup des programmes gouvernementaux qui sont en place. C'est clair que la journée que ces programmes disparaissent, cela va s'accentuer.

Le 31 octobre, Hydro-Québec avait conclu des ententes de paiement avec 106 000 clients résidentiels, par rapport à 184 000 au même moment l'an dernier, ainsi que 4000 clients d'affaires, par rapport à 9000 il y a un an. La société d'État a attribué ce recul à plusieurs facteurs , dont la suspension des activités de recouvrement.

Nous avons suspendu les frais d'administration entre le 13 mars et la fin octobre, a expliqué dans un courriel son porte-parole Maxence Huard Lefebvre. Tout client qui conclut une entente de paiement avec nous bénéficiera de la suspension des frais d'administration jusqu'à nouvel ordre.

Hydro-Québec a chiffré à 75 millions de dollars l'impact sur ses profits des différentes mesures de soutien pour épauler ses clients.

Des revenus plus stables

La reprise de l'activité économique pour le trimestre s'échelonnant de juillet à septembre a offert un peu de répit à Hydro-Québec, qui a engrangé un bénéfice net de 203 millions de dollars, en recul d'environ 1 % par rapport à il y a un an.

Ses revenus ont progressé d'environ 2 %, à 2,8 milliards de dollars.

Le portrait risque d'être plus sombre au quatrième trimestre en raison de la deuxième vague d'infections à la COVID-19, qui a provoqué un confinement partiel automnal dans la province. S'ajoute à cela la faiblesse des prix obtenus sur les marchés d'exportation en raison des températures plus douces des dernières semaines.

Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration ne fonctionnent pas, a rappelé M. Lafleur. On se fait frapper de ce côté avec une baisse de la demande. Du côté résidentiel, on observe toujours une demande à la hausse.

La pandémie, qui a notamment provoqué la fermeture temporaire de la quasi-totalité de l'économie québécoise au printemps, a eu d'importantes répercussions sur la performance d'Hydro-Québec depuis le début de l'exercice.

Après trois trimestres, la société a vu son bénéfice net fléchir de 435 millions de dollars, soit environ 20 %, à 1,8 milliard de dollars. Hydro-Québec a attribué ce résultat aux effets de la pandémie, combinés à des températures hivernales plus douces, à une baisse des volumes d'exportations, aux prix obtenus sur les marchés et à d'autres facteurs négatifs.

Dans la mise à jour économique de jeudi, le gouvernement Legault a indiqué s'attendre à une contribution de 1,74 milliard de dollars d'Hydro-Québec pour l'exercice en cours, soit 536 millions de moins que dans sa prévision du budget printanier.

M. Lafleur a indiqué que la société d'État s'attendait à terminer l'année avec des profits d'environ 2,3 milliards de dollars, soit 500 millions de moins par rapport à l'exercice précédent.