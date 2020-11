L’industrie du jeu vidéo gagne le cœur de la population canadienne en pandémie

Parmi les 1911 personnes sondées par la firme Léger entre les 2 et 6 octobre dernier, 25 % ont affirmé avoir joué davantage aux jeux vidéo. Une proportion encore plus élevée au Québec, alors qu’elle atteint les 28 %.

Et ce n’est pas nécessairement avec les manettes de jeux qu’on s’y adonne. Bien qu’on pourrait croire que d’être cloîtré à la maison aurait joué en la faveur des consoles fixes, c’est plutôt le contraire qui a été observé : les supports mobiles (téléphone intelligent, console portative, tablette) sont 10 % plus populaires auprès des joueurs et joueuses et sont utilisées par 78 % pour jouer.

Le téléphone cellulaire est le grand gagnant, utilisé par 47 % des adeptes de jeux vidéo (57 % au Québec).

Le téléphone intelligent est un incontournable des habitudes de jeu. Gameloft est un leader du mobile depuis maintenant 20 ans. Nous devons notre héritage à cette plateforme. Matthieu Dupont, directeur studio de Gameloft Montréal

Briser l’isolement en jouant

Jouer à des jeux vidéo permet aussi de garder contact tout en respectant les consignes sanitaires, ce qui expliquerait pourquoi la possibilité de jouer avec des proches sur différents appareils en même temps est important pour 23 % des Canadiens et Canadiennes.

40 % des répondants et répondantes ont indiqué que de pouvoir jouer à un même jeu sur plusieurs supports influençait leur achat. Plus de la moitié de ces personnes ont des enfants.Gameloft Montréal y voit une envie pour les parents de jouer avec leurs enfants sur les différentes consoles du foyer.

Des données qui ne surprennent pas l’éditeur de jeux vidéo :

L’industrie du jeu vidéo a évolué et les plateformes se sont multipliées. Il est donc normal de voir les joueurs s’attendre à ce que leurs jeux préférés se jouent sur un PC, une console, un mobile. Ils peuvent ainsi jouer avec leurs amis ou familles aux moments qui leur conviennent le mieux selon la plateforme disponible. Manea Castet, producteur principal à Gameloft Montréal

Par ailleurs, les plus récentes statistiques démentent aussi le stéréotype du jeune homme aux études passionné de jeux vidéo, alors que 48 % de femmes ont répondu avoir l’habitude de jouer régulièrement à des jeux vidéo contre 52 % d’hommes. Aussi, plus du quart de ces personnes étaient âgées de plus de 55 ans.