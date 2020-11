Edmonton propose de ne pas augmenter ses impôts fonciers en 2021

La Ville d’Edmonton propose de ne pas augmenter les impôts fonciers en 2021 afin d'aider les résidents et les commerces à faire face à la pandémie de COVID-19. La proposition, si elle est approuvée par le conseil municipal, pourrait mener à des mises à pied et à la fermeture de services municipaux comme des piscines publiques.

Selon le directeur municipal par intérim Adam Laughlin, la Ville espère ainsi aider ses résidents à faire face aux défis économiques engendrés par la pandémie de COVID-19.

Nous proposons une augmentation des taxes de 0 % parce que nous reconnaissons que la pandémie a durement frappé notre économie locale. Les familles et les commerces d’Edmonton font face à de réels défis , dit-il.

Le printemps dernier, le conseil municipal a approuvé une augmentation de l'impôt foncier de 3,2 % pour 2021.

Si elle ne procède pas à cette hausse, la Ville d'Edmonton aura un manque à gagner de 64 millions de dollars dans son budget de 3 milliards de dollars.

Ce manque à gagner pourrait entraîner la fermeture de piscines publiques peu achalandées comme la Scona Pool, la Oliver Pool et celle du Eastglen Leisure Centre ainsi que les arénas Oliver et Tipton.

La Ville envisage également une réduction du service de transport en commun lors des heures de pointe et la mise à pied de 340 employés.

Ce sera une combinaison de gestion de postes à combler et malheureusement de mises à pied , explique Adam Laughlin.

Selon la Ville, les réductions de personnel proposées représentent des économies 18,2 millions de dollars.

Les coupes dans les services et les installations, elles, pourraient représenter des économies de 13,2 millions de dollars.

Des coupes difficiles

Selon Adam Laughlin, la Ville est en train d’analyser ses secteurs de services afin de déterminer comment effectuer ces changements avec un minimum d'impact pour les résidents.

Le conseiller municipal Andrew Knack affirme quant à lui que le conseil municipal d’Edmonton est déterminé à ne pas augmenter les taxes foncières l’année prochaine, mais que cela aura des conséquences difficiles.

Il faut se rappeler qu’il y a de vraies personnes derrière ces chiffres , dit-il.

Tim Cartmell, également conseiller municipal, explique que près de 11 % du budget d'Edmonton sert à payer la dette. Selon lui, il sera difficile de décider où couper.

On ne peut pas arrêter d'éteindre les incendies ou de déblayer les rues. [...] On peut essayer de faire des économies, mais il y a beaucoup de choses auxquelles on ne peut pas toucher , affirme-t-il.

Le conseil municipal d'Edmonton se réunira dans les prochaines semaines pour discuter des propositions. Une audience publique aura lieu le 3 décembre et le conseil municipal devrait prendre une décision à la mi-décembre.

Avec les informations de Natasha Riebe